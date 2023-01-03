Мнения экспертов о мытье лица под душем порой не сходятся. Но с чем они соглашаются все – во время такой процедуры нужно быть осторожными.

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Дебаты о мытье лица под душем

Некоторые эксперты говорят, что горячая вода под душем может лишить кожу натуральных жиров, которые ее увлажняют

Если вы любите долго принимать душ, вы также подвергаете свою кожу воздействию высоких температур. Дополнительное тепло может вызвать раздражение, которое наносит особый вред чувствительной коже.

Есть ли в этом правда

По словам двух экспертов, это распространенные мифы. Однако оба утверждают, что лучше быть осторожными во время мытья лица под душем. Правильная температура воды имеет решающее значение для ухода за кожей.

Предполагаемый риск заключается в том, что горячая вода обезвоживает кожу, тепло может расширить и разорвать чувствительные кровеносные сосуды кожи, а бактерии в ванной могут повысить риск инфицирования. Но нет никаких научных доказательств, подтверждающих эти утверждения,

– говорит Айви Ли, сертифицированная дерматологиня из Калифорнии.

Стоит ли мыть лицо горячей водой

Эксперты сходятся во мнении, что лучше использовать теплую, а не горячую воду.



Умывайте лицо теплой водой / Фото Pexels

"Регулярное использование слишком горячей для кожи, не замечательно. Если это раз или два в неделю - хорошо, но не каждый день. Поэтому уменьшите нагрев. Или, еще лучше, попробуйте холодный душ", - говорит Эбигейл Джеймс, лондонский специалист по уходу за лицом.

Ли соглашается. "Умеренность – это ключ", – говорит дерматологиня. "Идеально короткое умывание один или два раза в день теплой водой, поскольку горячая вода может обезвожить кожу и лишить ее натуральных жиров".

Наверное, мыть лицо под душем – уж не самая лучшая идея только потому, что температуру воды не всегда удается контролировать.