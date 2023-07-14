Научные исследования не подтвердили многочисленные мифы о вреде коровьего молока. Итак, если у вас нет аллергии или непереносимости лактозы, попробуйте добавить этот продукт в свой ежедневный рацион, и очень быстро вы заметите, как ваше тело меняется к лучшему.

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Чем полезно молоко

Молоко – это отличный вегетарианский источник белка, а также оно насыщено витамином D и кальцием – просто необходимыми элементами для роста и прочности костей. Эксперты советуют употреблять молоко, если у вас ломкие кости или плохие ногти.

Возможно, вам приходилось слышать, что молоко мешает похудеть, и поэтому следует избегать его в своем питании. Что ж, тогда хорошие новости – это миф. На самом деле комбинация белков и углеводов, содержащихся в напитке, делает его чрезвычайно питательным, и это может даже помочь потерять несколько лишних килограммов.

Углеводы, которыми богато молоко, дают организму энергию и позволяют ему функционировать как можно лучше. Именно это помогает нормализовать аппетит и не переедать, а соблюдать сбалансированный здоровый рацион.



Молоко может помочь вам похудеть / Фото Pexels​

Одно из последних исследований показало, что люди, худевшие и добавлявшие в свою диету молоко, теряли вес быстрее и лучше набирали мышцы чем те, кто этого не делал. Так что стакан молока на каждый день может помочь вам держать свое тело в отличной форме.

Также учёные убеждены, что молоко снижает риск развития диабета 2-го типа. Советуют заменить обычным молоком и подслащенные напитки.

А вот по поводу пользы этого напитка для сердца доказательства более противоречивы. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление молока уменьшает риски инсульта, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Другие же эксперименты доказывают, что из-за высокого содержания жиров риски инсульта наоборот растут.

Если же вы хотите думать быстрее и лучше и прокачать свои когнитивные функции, попробуйте пить больше молока, ведь оно чрезвычайно полезно для вашего ума. Ученые полагают, что оно даже снижает вероятность развития болезни Альцгеймера в старшем возрасте. Исследователи убеждены, что это происходит потому, что в молоке есть немало витамина В12.