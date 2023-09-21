Нас всегда беспокоит тот факт, что в нашем доме завелись мыши. На самом деле, мыши – это не только боязнь, они также несут опасность для здоровья.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, мыши могут передавать болезни людям, но есть немало способов, как избавиться от мышей в доме.

Основатель центра, который борется с грызунами в домах Шон Томас приводит несколько признаков, по которым можно понять, что в доме появились мыши.

Вы заметите мышиный помет, который бывает на кухне и вдоль плинтусов

На пищевых продуктах будут прогрызы;

Звуки царапания по стенам или потолку, особенно ночью;

Затхлый запах в закрытых помещениях;

Увидите мышь ночью или на рассвете (самое активное время).



Как избавиться от мышей дома / Фото Pexels

Риски для здоровья, связанные с заражением мышами

"Мыши являются потенциальными переносчиками таких заболеваний, как хантавирус, сальмонеллез и лептоспироз", – отметил дизенсектор и владелец PestSoure Билл Суонк.

Косвенный контакт может привести к распространению среди людей еще большего количества заболеваний, в частности клещевых. Блохи, клещи и питающиеся мышами комары могут распространять болезнь Лайма, сыпной тиф, колорадскую клещевую лихорадку, чуму и многое другое.

Эффективные методы избавления от мышей

Ловушки

Запирающиеся ловушки и электрические ловушки – эффективны и гуманны, если их правильно настроить.

Ловушки с защелкой – это традиционный метод отлова мышей, включающий в себя пружинную ловушку и кусок пищи или приманку для приманки мыши. При правильном использовании ловушка быстро убивает мышь, избегая длительных страданий.

Электрические ловушки

В электрических ловушках используется пищевая приманка. Как только мышь приближается к еде и пересекает порог, запускает электрическую систему, которая поражает мышь и быстро убивает ее.

Живые ловушки

Живые ловушки – самый гуманный вариант. В живые ловушки мышей заманивают едой, и ловушка захлопывается, захватывая их, не причиняя им вреда. Затем вы можете перенести живую мышеловку в поле или безопасное место на открытом воздухе и выпустить ее.

Натуральные и химические репелленты от мышей

Репелленты от мышей позволяют предотвратить заражение мышами и отпугнуть мышей из уязвимых мест вашего дома. Используйте масло перечной мяты или уксус. Смочите его ватным диском и поставьте в места, где наибольшее скопление мышей.

Санитарные меры по предотвращению заражения

Чтобы избежать проникновения мышей в ваш дом – загерметизируйте, заложите и заполните все дыры, щели и отверстия, куда могут проникнуть мыши. Убедитесь, что в стенах и дверях нет открытых пространств.

Поддерживайте чистоту на кухне, ведь еда очень привлекает мышей. Поэтому важно вытирать и подметать крошки, хранить продукты в надежном месте.