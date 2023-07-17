Сладкие и химические напитки могут ослабить эластичность кожи и вызвать появление морщин, темных пятен и сделать более обезвоженным и впалым.

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Сладкие газированные напитки

Хотя ни для кого не секрет, что газированные напитки не являются самыми полезными напитками, важно знать о вреде, который они могут нанести вашей коже,

Диетические газированные напитки часто не содержат сахара, но могут содержать химические вещества, вредные для организма и даже вызывать преждевременное появление морщин и воспаления. Химические вещества, такие как фосфор, калий и кофеин, вымывают минералы из костей и могут повредить клетки организма.

– рассказала дерматологиня Шерил Розен.

Глюковая и фруктоза, содержащиеся в газированных напитках, связывают аминокислоты, присутствуют в коллагене и эластине, которые поддерживают дерму, производя конечные продукты гликирования.

Сертифицированный дерматолог Элейн Кунг отмечает, что "гликация аминокислот затрудняет восстановление коллагеновых и эластиновых волокон, что способствует более быстрому появлению морщин и обезвоженному цвету лица".

Лучшим оптимальным напитком для нужд вашей кожи является вода, а вот от сладких газированных напитков лучше отказаться.

Энергетические напитки

Кожа вокруг глаз нежная, и с возрастом потеря влаги в этом участке является нормальным явлением. Вместо того чтобы увлажнять эту кожу, энергетические напитки могут обезвоживать ее,

– рассказал основатель научно-исследовательского института гелиотерапии и эксперт по здоровью кожи Хосе Миер.

Постоянное употребление энергетических напитков может привести к упавшему взгляду, более темным кругам под глазами и более тонким линиям.

Врач также добавил, что эти напитки "заставляют мозг оставаться наготове", это приводит к плохому сну и опуханию глаз, а "тонкие участки под глазами склонны к гиперпигментации и зуду".

Кофеин, часто содержащийся в энергетических напитках, угнетает способность организма удалять жидкость из тканей. Жидкость накапливается в тканях под глазами, вызывая их отек.

Также кофеин сужает кровеносные сосуды в этом участке, что увеличивает кровоток и еще больше отечность. Эксперты говорят, что на некоторых людей кофеин не влияет, но другие особенно чувствительны к нему.

Как и газированные напитки, энергетические напитки обладают мочегонным (выводящим воду) эффектом, что делает их далеко не идеальным напитком, даже если вам нужно добавить кофеина.

Обработанный кофе в бутылке

Многим из нас нужен кофе, чтобы начать день, но самый плохой вариант, который вы можете выбрать для своей кожи – это обработанный кофе в бутылках с большим количеством сахара.

Кофе в бутылках или заплате часто содержат добавки, которые обезвоживают вашу кожу, а это может привести к более быстрому появлению морщин, тонких линий и темных пятен.

"Эти виды кофе полны токсинов, которые могут сделать кожу сухой и обезвоженной, особенно при чрезмерном употреблении", – говорит косметический хирург-дерматолог Надир Кази.

Он отмечает, что кофеин в кофе может повлечь за собой прилив бодрости, который вы хотите получить в течение дня, однако этот кофе может лишить вашу кожу желаемой эластичности и уменьшить естественное сияние вашей кожи.

К обработанным кофейным напиткам добавляют сахар, подсластители и жиры. Также туда добавляют сиропы, ароматизаторы и красители, такие как карамельный краситель во фраппучино в бутылках, например.