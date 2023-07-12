Вы могли и не подозревать, однако арахис не только питательный и достаточно калорийный, но и содержит немало токсинов, которые могут вызвать серьезные заболевания. А многим людям употреблять этот продукт категорически запрещено.

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Как арахис может навредить

Этот вид невинный продукт содержит немало афлатоксинов, которые даже в умеренных концентрациях могут вызвать цирроз, гепатит В и даже привести к развитию рака печени. Важно помнить и о фитиновой кислоте, которая есть у этих бобовых.

Кислота связывается с минералами и препятствует усвоению железа, кальция, цинка и магния. Поэтому арахис, хоть и кажется очень питательным, приносит не так много пользы организму. Богат этот продукт и пестицидами лектинами, которые повреждают барьерные клетки кишечника и могут вызвать немало проблем с пищеварением.



Арахис может привести к развитию рака / Фото Pexels

Поврежденный кишечник может привести к постоянному воспалению и развитию аутоиммунных и хронических заболеваний. На организм отрицательно влияет и очень высокое содержание жирных кислот в арахисе. Такое количество может привести к ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Вы могли и не подозревать, однако арахисовое масло из бобовых обычно удаляют, обливая арахис гексаном, растворителем на основе нефти. Он может вызвать не только головокружение или респираторную пневмонию, но повреждение нервной системы.

Но наиболее распространенной проблемой, связанной с употреблением арахиса, аллергические реакции, которые этот продукт вызывает у многих людей. Аллергия начинается из-за того, что иммунная система реагирует на содержащийся в бобовых белок.

Аллергия на арахис может вызвать не только головокружение, сыпь и тошноту, но и ряд других неприятных симптомов. В частности, если после употребления этого продукта вы почувствовали изменение голоса, отек языка или горла, падение артериального давления, немедленно откажитесь от него в своем рационе.