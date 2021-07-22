Нужен базовый загар

Есть мнение, что базовый загар позволяет избежать солнечных ожогов. Поэтому люди пытаются немного загореть перед отпуском, что неправильно.

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"Загар сам по себе свидетельствует о повреждении кожи. Кожа выглядит темнее, так как она вырабатывает меланин, чтобы защитить себя", — сообщила дерматолог Мадлен Гейнерс.

Она добавила, что в случае многократного действия солнечных лучей кожа не только стемнеет, но и станет толще и грубее. В ней неизбежно происходят необратимые повреждения, которые проявляться в будущем.

Загар нужна для получения витамина D

Нет причин повреждать кожу, подвергая себя риску рака кожи, а также ускорению старения, чтобы получить витамин D. Кроме этого, пребывание на солнце – не гарантия, что получите необходимую дозу.



Загар / Фото Hunkemöller​

Витамина D можно обеспечить благодаря правильной диеты и добавкам без вреда для кожи.

Чтобы получать суточную дозу витамина D, достаточно выпить или съесть:

2 стакана апельсинового фреша,

4 стакана молока,

несколько яичных желтков,

порцию лосося

треть ложки рыбьего жира.

Смуглая кожа защищает от вредного воздействия солнца

"Загар – это повреждение, которое приводит к раку кожи и старению. Это касается кожи всех цветов. Наличие темной кожи или кожи, которая легко загорает, не означает, что загорать нельзя", — сообщила доктор Карин Гроссман.

Опасные только солнечные ожоги, а не загар

Солнечные ожоги болезненные и могут увеличить риск меланомы. Даже легкий загар ведет к фотостарению и увеличивает риск рака кожи.

Большинство людей игнорируют будущие риски, так как не видят реального вреда сегодня.

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"Самое важное, что нужно понимать – это то, что любой загар вреден для вашей кожи. Нет никакой пользы для здоровья от загара. Если действительно хотите выглядеть загорелым, используйте кремы для автозагара", — подытожила Карин Гроссман.