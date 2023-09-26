Если вы будете действовать быстро, не дожидаясь засыхания, то сможете избавиться быстро от неприятного запаха и пятна.

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Кислоты и пищевые продукты, содержащиеся в рвоте, могут привести к изменению цвета волокон ковра. Чем длиннее рвота остается на ковре, тем труднее ее удалить.

О том, как лучше очистить ковер рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Что вам нужно

Пластиковая лопатка или ложка;

Миска или ведро;

Мерные стаканчики и ложки;

Нейлоновая щетка с мягкой щетиной;

Салфетки из микрофибры;

Одноразовые или резиновые перчатки;

Медицинская маска;

Бумажные полотенца;

Посудомоечная жидкость;

Дистиллированный белый уксус;

Пищевая сода;

Отбеливатель-порошок на основе кислорода;

Перекись водорода.

Защитите себя от потенциально вредных бактерий, надев маску для лица и одноразовые или резиновые перчатки, прежде чем приступить к уборке рвоты. Используйте лопатку или ложку (одноразовую, если она у вас есть), чтобы убрать из ковра твердые частицы и больше жидкости. Возьмите несколько слоев бумажных полотенец, чтобы промокнуть больше влаги, но не трите пятно. Если рвота высохла, соскребите остатки с ковра ложкой или лопаткой, а затем пропылетесь. Приготовьте чистящий раствор ковра. В миске или ведре смешайте две чашки холодной воды, одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и полстакана дистиллированного белого уксуса. Наполните вторую миску пресной водой. Очистите и промойте загрязненную область. Опустите щетку с мягкой щетиной в раствор мыла и уксуса. Начните с внешнего края пятна и двигайтесь в центр, чтобы пятно не растеклось. Во время работы промочите пятно бумажными полотенцами, чтобы удалить его из ковра. Продолжайте работать, пока рвота не перестанет выделяться из ковра. Погрузите ткань из микрофибры в пресную воду и отожмите, пока она не станет влажной. Протрите очищенное место несколько раз, прополоснув ткань, чтобы убедиться, что на ней не осталось остатков мыла. Дайте ковру высохнуть на воздухе.



С ковра можно легко убрать пятно от рвоты / Фото Pexels

Как удалить запах с ковра