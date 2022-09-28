Ученые Университета Тафтса решили исследовать пищевые привычки жителей почти всей планеты. Результаты просто поразили: люди продолжают питаться неправильно, невзирая на негативное влияние вредной пищи на организм.

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Исследование пищевых привычек планеты

В уникальном и масштабном исследовании приняли участие взрослые и дети из 185 стран мира. Их данные содержались более чем в 1100 опросах, которые ученые тщательно проанализировали. На их основе составили модели питания взрослых и детей в разных странах. Следовательно, каждая получила свой балл качества питания от 1 до 100.

Исследователи обнаружили, что в тенденциях питания планеты были определенные сдвиги в положительную сторону, однако их влияние "украла" популярная вредная пища. В целом отметка с 1990 по 2018 в положительном направлении сдвинулась всего на 1,5 балла.

Потребление бобовых/орехов и некрахмалистых овощей со временем увеличивалось, но общее улучшение качества питания компенсировалось увеличением потребления нездоровой пищи, такой как красное мясо, подслащенные сахаром напитки и натрий, – говорит ведущий автор Виктория Миллер.



Тенденции питания в мире не самые лучшие / Фото Pexels

В результате, только 10 стран смогли получить балл выше 50. К слову, в них проживает менее 1% населения мира. То есть, общие тенденции питания даже на половину не соответствуют полезным нормам. Также в списке были страны, баллы между которыми отличались кардинально: средние значения варьировались от 30,3 в Латинской Америке и Карибском бассейне до 45,7 в Южной Азии.

Интересно, что в списке стран с высокими показателями диеты оказались Вьетнам, Иран, Индонезия и Индия, в то время как самые низкие баллы получили Бразилия, Мексика, США и Египет. Ученые отмечают, что питание женщин в среднем здоровее, чем у мужчин. То же касается и разных возрастных категорий: пожилые люди более тщательно выбирают продукты, поэтому их рацион более сбалансирован, чем у молодых людей.