Кукуруза – очень питательный продукт, который позволит вам в течение длительного времени оставаться сытыми, а также может предоставить вам целый букет полезных для здоровья витаминов. Но в слишком большом количестве даже эти преимущества для здоровья могут обернуться недостатками.

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Кукуруза может раздражать кишечник

Еда и напитки, которые вы употребляете, очень сильно влияют на здоровье вашего кишечника. Однако некоторые продукты, в частности кукуруза могут не только вызывать симптомы, но и усилить их.

Среди всех продуктов, которые чаще всего вызывают боли в кишечнике и пищеварительном тракте, эксперты назвали бананы, цитрусовые, картофель, определенные молочные продукты и кукурузу.

Впрочем, это вовсе не означает, что вы должны отказаться от его употребления. Но если у вас синдром раздраженного кишечника, попробуйте проследить, как именно вы чувствуете себя после употребления этого продукта.

Кукурузный сироп увеличивает воспаление

Часто кукурузные зерна перерабатывают, чтобы изготовить из них сироп, однако этот продукт уж точно не имеет преимуществ для здоровья, что и цельная кукуруза.

Помните, что после обработки продукт теряет свои питательные вещества, но остается только сахар и масло. Кукурузный сироп содержит немало фруктозы, и он быстро стал популярен в пищевой промышленности.

Впрочем, он широко известен тем, что может повлечь за собой такие заболевания, как диабет и заболевания сердца и печени. Кроме того, кукурузное масло содержит немало полинасыщенных масел, и они имеют тенденцию усиливать воспаление в организме.

Кукуруза богата витаминами и антиоксидантами

Несмотря на все недостатки, умеренное употребление кукурузы может оказаться очень полезным для организма. Прежде всего этот продукт содержит растительные соединения, многие из которых являются пигментами. Они не только обеспечивают насыщенный цвет кукурузы, но и оказывают положительное влияние на ваше здоровье.



Кукуруза может улучшить зрение / Фото Pexels

Если вы хотите улучшить здоровье своих глаз, вам на помощь придут лютеин и зеаксантин – соединения, которые придают кукурузе желтый цвет. Кроме того, они защищают глаза от голубого света, а также могут уберечь вас от заболевания катарактой.

Кукуруза поможет вам получить и дневную норму витаминов группы В, они ведь содержатся в продукте в достаточно большом количестве. Особенно богата кукуруза витамином В6 и В9 – эти соединения играют решающую роль в энергетическом обмене.