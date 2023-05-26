В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, можно ли простудиться после того, как человек выпьет холодное, съест мороженое или замерзнет в ноги.

К слову Поможет ли потоотделение побороть болезнь

Почему люди болеют после переохлаждения

Важно понимать, что первопричиной простуды или острого респираторного вирусного заболевания являются вирусы, а не холод. Потому заболеть только от незащищенного пребывания на холоде нельзя.

Однако между этим все-таки есть связь, ведь переохлаждение определенной части тела может повлечь за собой сбой в иммунной системе, из-за чего наш организм станет куда более уязвимым к вирусам, провоцирующим болезни.

В то же время тот факт, что чаще мы болеем в холодное время года имеет объяснения. В то время низкие температуры способствуют более легкому распространению вирусов из-за капель слюны во время кашля или чихания. То есть холод создает оптимальные условия для их передачи, особенно на закрытом пространстве.



Холод не провоцирует простуду, а лишь способствует распространению вирусов / Фото Pexels

Кроме того, низкая температура на каком-то участке тела искажала настройки иммунной системы – врожденная неспецифическая иммунная реакция становилась слабее. А это – первое звено иммунного ответа на новую инфекцию,

– говорят в Минздраве.

В общем, риск заболеть увеличивается, если вы, например, проведете весь день в легкой обуви, долго будете сидеть напротив потока кондиционера или долго будете прислониться к бетонной стене в укрытии. Но важно понимать, что холод не является первопричиной болезни.

Предотвратить это можно. Нужно просто закалять свое тело: поддерживать оптимальную температуру (17 – 19 градусов в помещении днем и 15 – 18 ночью), гулять, активно отдыхать, проветривать комнату и вести здоровый образ жизни.