Но что делать, если желание съесть булочку так и ходит за вами? Это может свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем.

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Почему вы постоянно хотите есть хлебобулочные изделия

Первой и наиболее очевидной причиной может быть обычный голод. Так организм сообщает, что ему нужно подкрепление. Чтобы исключить эту причину, предлагаем просто поесть. Худшая ситуация, когда вашим аппетитом руководит эмоциональный голод. В этом случае следует учиться различать тягу к еде и эмоциональное бегство от проблем, чтобы не столкнуться с расстройствами пищевого поведения и стремительным увеличением веса.

Требовать макарон, картофеля или сладких булочек тело может в случае, если необходимы именно углеводы. Для пополнения углеводных запасов рекомендуем избегать сладостей, а использовать "правильную" глюкозу из фруктов, цельнозерновой муки и коричневого риса.



Тяга к булочкам может свидетельствовать об опасности / Фото Pexels

Еще одна причина, почему вы можете быть любителями булочек, – недостаток витаминов, а именно телу не хватает групп В1 и В2. Исключить эту причину поможет ваш терапевт или эндокринолог.

Если беспокоит тяга к конфетам, это может свидетельствовать о том, что в организме снизился уровень хрома. Именно он регулирует уровень энергии, а компенсировать недостаток можно брокколи, картофелем, индейкой и апельсинами.