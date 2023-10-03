Вся грязь, которая есть на щетке, появляется каждый раз, как только вы начинаете пользоваться грязной щеткой.

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Чтобы ваши волосы выглядели свежими и не быстро жирнели, вашу щетку нужно регулярно чистить и мыть. Если вы часто пользуетесь кремами, гелями и лаками для укладки волос, очищайте щетку раз в неделю. Если вы не пользуетесь многими средствами для волос, очищайте щетку каждые 2-3 недели.

Чистящие средства

Карандаш или ручка;

Ножницы;

зубная щетка;

Миска с теплой водой;

Шампунь или антибактериальное мыло;

Ткань или полотенце;

Пищевая сода (по желанию).

Как нужно очистить щетку

Шаг 1

Концом карандаша соберите все остатки волос из щетки. Когда волосы поднимутся к зубчикам щетки – возьмите ножницы и разрежьте их по длине. Тогда выбросьте куски волос.



Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts

Шаг 2

Возьмите миску с теплой водой, добавьте несколько капель шампуня или антибактериального мыла и взболтайте, чтобы образовалась пена.

Для дополнительной очистки можно добавить в раствор 1-2 чайные ложки пищевой соды. Опустите щетку в мыльный раствор на 3-5 минут.

Шаг 3

Возьмите зубную щетку и начните чистить ею основание расчески. Очистите пространство между каждой щетиной и самыми щетинками вверх.



Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts

Шаг 4

Промойте кисть под струей прохладной воды, затем оставьте ее сохнуть поверх чистой ткани или полотенца щетиной вниз.



Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts