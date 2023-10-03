Вся грязь, которая есть на щетке, появляется каждый раз, как только вы начинаете пользоваться грязной щеткой.
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Чтобы ваши волосы выглядели свежими и не быстро жирнели, вашу щетку нужно регулярно чистить и мыть. Если вы часто пользуетесь кремами, гелями и лаками для укладки волос, очищайте щетку раз в неделю. Если вы не пользуетесь многими средствами для волос, очищайте щетку каждые 2-3 недели.
Чистящие средства
- Карандаш или ручка;
- Ножницы;
- зубная щетка;
- Миска с теплой водой;
- Шампунь или антибактериальное мыло;
- Ткань или полотенце;
- Пищевая сода (по желанию).
Как нужно очистить щетку
Шаг 1
Концом карандаша соберите все остатки волос из щетки. Когда волосы поднимутся к зубчикам щетки – возьмите ножницы и разрежьте их по длине. Тогда выбросьте куски волос.
Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts
Шаг 2
Возьмите миску с теплой водой, добавьте несколько капель шампуня или антибактериального мыла и взболтайте, чтобы образовалась пена.
Для дополнительной очистки можно добавить в раствор 1-2 чайные ложки пищевой соды. Опустите щетку в мыльный раствор на 3-5 минут.
Шаг 3
Возьмите зубную щетку и начните чистить ею основание расчески. Очистите пространство между каждой щетиной и самыми щетинками вверх.
Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts
Шаг 4
Промойте кисть под струей прохладной воды, затем оставьте ее сохнуть поверх чистой ткани или полотенца щетиной вниз.
Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts