Запах перечной мяты – это тот аромат, который часто используют как ароматизатор в конфетах или мыле. Его производят из концентрированного эфирного масла растения. Использовать мяту можно в любом виде: в растительном масле, капсулах, экстрактах и чаях.

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Чем полезна мята

Если в вашем холодильнике до сих пор нет мяты, спешите ее приобрести, ведь это растение может помочь с большим количеством болезней. В частности, некоторые исследования показали, что она может успокоить расстройства желудка у детей, а также облегчить тошноту после химиотерапии.

Кроме того, мята может защитить от раздражения кишечника и убрать некоторые симптомы, такие как запор, газы, боль в желудке и диарея. Следует добавить в свой ежедневный рацион мяту и тем людям, которые часто страдают от головных болей. Ученые уверены, что нанесение масла перечной мяты на лоб и виски может помочь снять мигрени и напряжение.

Об этом полезном свойстве мяты вы, вероятно, уже догадывались – она прекрасно освежает дыхание. Однако на этом целебные способности не заканчиваются: растение обладает отличными антибактериальными свойствами, которые помогут избавиться от источника запаха, микробов.



Мята может успокоить желудок и кишечник / Фото Pexels​

Ученые считают, что именно мята препятствует образованию плёнки на ваших зубах и сохраняет их здоровыми. Но антибактериальные свойства мяты помогут вам не только с зубами, но и со обычной простудой. Ментол, содержащийся в перечной мяте, поможет вам дышать легче. Недавно ученые протестировали масло перечной мяты на бактериях листерии и сальмонеллы. Выяснилось, что это растение останавливает их рост.

Некоторые люди верят, что из-за мяты вас может клонить в сон, однако это не так. Если вы хотите чувствовать себя активным для, вам может понадобиться масло перечной мяты. Этот выразительный аромат снимает сонливость и дает заряд энергии. Мята полезна и тогда, когда вам нужно сосредоточиться, ведь ее резкий запах улучшает память и повышает бдительность.

Женщинам перечная мята может помочь во время менструаций – хоть она и не влияет на количество кровопотери, она может уменьшить интенсивность и сократить продолжительность боли.

Поможет мята и желающим похудеть. Это чудо-растение контролирует аппетит и уменьшает чувство голода. Ежедневное употребление мяты приведет к тому, что вы будете есть меньше и, как следствие, потеряете несколько килограммов.