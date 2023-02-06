Все когда-нибудь прикасались голой кожей к пучку крапивы и чувствовали зуд и дискомфорт. Но не стоит обижаться на крапиву, потому что это растение имеет много преимуществ для здоровья, если его употреблять в виде порошка, настойки или чая.

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Чай из крапивы содержит антиоксиданты

Чай из крапивы содержит большое количество антиоксидантов в виде каротиноидов, терпеноидов и полифенолов.

Полифенолы играют важную роль в профилактике и лечении хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, рак и болезни сердца,

– говорит специалист Сара Миркин.

Помогает справиться с симптомами аллергии

Исследование 2017 показало, что крапива помогла смягчить симптомы аллергии, такие как заложенность и чихание. Миркин объясняет, что это благодаря антигистаминным свойствам крапивы, в частности, ее способности блокировать определенные гистаминовые рецепторы, участвующие в воспалительной аллергической реакции.

Уменьшает воспаление

Исследования показывают, что крапива может помочь при таких воспалительных состояниях, как боли в мышцах, артрит, остеоартрит и заболевания раздраженного кишечника,

– говорит Миркин.

Исследования также выявили положительные результаты у тех, кто имеет сердечно-сосудистые расстройства, такие как снижение артериального давления.

Обеспечивает дозой ключевых питательных веществ

Трава крапивы полна здоровых витаминов и питательных веществ. А чай из крапивы богат микроэлементами, такими как каротин, витамины С и К, калий, кальций, железо, цинк, фосфор, магний и другими.