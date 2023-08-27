Креветки – это низкокалорийные морепродукты. В них содержится множество витаминов, минералов, белков и жирных кислот омега-3.

Читайте также Оливки очень полезны: вот 4 причины есть их

Польза креветок огромна: они помогают потерять вес, снижают уровень сердечных заболеваний и замедляют преждевременное старение. В этих морепродуктах также содержится много йода. Кроме того, креветки содержат антиоксидант, помогающий уменьшить воспаление.

Омолаживающие и защитные свойства для кожи и волос

Креветки содержат трегалозу – тип сахара, который защищает кожу и волосы от ультрафиолетового излучения. Белок таурин, присутствующий в креветках, обладает антивозрастными свойствами.

Сражаются с воспалением

Гликозаминогликан - биоактивное соединение, обнаруженное в креветках, обладает противовоспалительными свойствами и помогает значительно уменьшить приток воспалительных клеток к месту повреждения.

Улучшают работу мозга

Через мозг проходят кровеносные сосуды, помогающие транспортировать и потреблять кислород для работы мозга. Однако кровеносные сосуды головного мозга содержат относительно меньше антиоксидантов и подвержены окислительному повреждению.



Креветки полезны для человека / Фото из Pexels

Астаксантин, обнаруженный в креветках, повышает стабильность клеток и митохондриальных мембран и может оградить от нейродегенерации, связанной с окислительным стрессом, такой как болезнь Паркинсона. Кроме того, исследование подтвердило эффективность использования астаксантина в качестве адъювантной терапии против болезни Альцгеймера.

Способствуют здоровью сердца

Астаксантин может быть полезен при лечении сердечно-сосудистых атеросклеротических заболеваний (утолщение артерий). Он подавляет окисление липопротеинов низкой плотности и может помочь предотвратить образование бляшек в артериях. Креветки богаты жирными кислотами омега-3, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Способствуют снижению веса

Креветки низкокалорийны и не содержат углеводов. Креветки богаты йодом, который помогает регулировать массу тела посредством взаимодействия со щитовидной железой, которая играет важную роль в обмене веществ в организме и регулирует массу тела.