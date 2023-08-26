Видимо, вам уже не раз приходилось слышать о пользе для здоровья оливкового масла. Однако и в свежем виде плоды принесут вам немало пользы и питательных веществ.

Интересно Эта привычка улучшит настроение и снизит риск депрессии.

Оливки полезны для сердца

Многие диетологи советуют использовать в приготовлении блюд именно оливковое масло, ведь оно содержит олеиновую кислоту, способную повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить высокое кровяное давление.

Конечно, свежие оливки также обладают этими невероятными свойствами и могут улучшить здоровье вашей сердечно-сосудистой системы.

Богатые здоровыми жирами

Даже если вы соблюдаете диету или хотите сбросить несколько килограммов, вашему организму все еще нужны здоровые жиры, которые и содержатся в оливках и оливковом масле. И несмотря на то, что жиры действительно более калорийные, чем белки и углеводы, их тип важнее количества, и те жиры, которые есть в оливках, могут принести немало пользы здоровью.

Много лет назад была тенденция к диетам с низким содержанием жира. Однако врачи обнаружили, что когда люди сокращают потребление жира, они едят больше сладкой пищи. И в то же время мы увидели увеличение людей с ожирением,

– поделилась диетология Девон Пирт.

Содержит много клетчатки

Многие люди не получают достаточное количество клетчатки из своего рациона, и это еще одна причина для вас добавить оливки в свой рацион. Эти плоды являются отличным источником питательных веществ и помогают поддерживать хорошее пищеварение, уменьшают риск сердечных заболеваний и помогают оставаться сытыми в течение длительного времени.



Оливки богаты клетчаткой / Фото Pexels

Помогают снизить риск рака

Оказывается, в оливках есть немало антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление, приводящие к заболеваниям и раку.

Полезны оливки и для людей, страдающих диабетом 2-го типа, ведь эти продукты помогают контролировать уровень сахара в крови. Олеиновая кислота, имеющаяся в оливках, намного полезнее пальмового масла или даже сливочного масла.