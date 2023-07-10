Если верить рекламе средств по уходу за кожей, то с каждым годом нужно постепенно тратить все больше денег на сложные средства против старения. Особенно это касается женщин старше 50 лет.

К слову Почему у вас выпадают волосы: врач удивил ответом

Впрочем, эксперты советуют не обращать внимание на такую манипулятивную рекламу и выбирать природные и недорогие средства, которые помогут вашей коже. Гель алоэ вера поможет вам не хуже, чем дорогие косметические кремы из аптеки.

Идеально увлажняет

Многие дерматологи и эксперты по красоте утверждают, что натуральные продукты по уходу за кожей с меньшим количеством ингредиентов лучше подходят для вашей кожи.

Алоэ вера – прекрасный пример высокоэффективного увлажняющего средства, состоящего из одного ингредиента. Он обеспечивает глубокое увлажнение, не подвергая вас воздействию вредных для здоровья парабенов, сульфатов, ароматизаторов и многое другое.

Уменьшает морщинки

Наносите его в виде крема. Алоэ вера прекрасно действует как эффективная антивозрастная сыворотка. Гель богат витаминами С и Е, оба из которых, как известно, жизненно важны для здоровой кожи, а также помогают улучшить ее упругость, уменьшая появление тонких линий и морщин.

Постоянное применение алоэ вера также может стимулировать выработку коллагена, который помогает старой коже. Она будет оставаться эластичной и сияющей.



Алоэ вера помогает устранить морщинки / Фото с Love Hairstyles

Лечит симптомы солнечного ожога

Алоэ облегчает симптомы солнечного ожога. Благодаря охлаждающему эффекту алоэ вера успокаивает кожу и поддерживает процесс ее заживления, избавляя от солнечных ожогов.

Гель поможет облегчить дискомфорт и уменьшить воспаление, вызванное солнечными ожогами. Кроме того, возрастные пятна, веснушки и другие нежелательные проблемы с пигментацией можно лечить с помощью алоэ вера.

Гель для бритья

Алоэ вера можно использовать как гель для бритья – его охлаждающие свойства успокаивают кожу. Это особенно полезно для людей в возрасте от 50 лет, у которых более сухая и более тонкая кожа, более уязвима для порезов и раздражений.

При нанесении перед бритьем алоэ вера помогает бритве легко скользить по чувствительным участкам, снижая риск случайных порезов. При нанесении после может уменьшить воспаление кожи.

Улучшит кожу головы и волос

Согласно исследованиям, 52% женщин старше 50 лет страдают от выпадения волос. Применение алоэ вера не ограничивается только уходом за кожей. Нанесение сока алоэ вера на кожу головы может помочь с увлажнением и поддержанием общего здоровья кожи головы, что в свою очередь будет способствовать здоровым волосам.