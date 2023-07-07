Часто выпадение волос связывают с генетикой, но на самом деле ваш образ жизни влияет на его состояние гораздо сильнее. Из-за этих факторов пряди начинают выпадать внезапно или только на определенных местах кожи головы.

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Гормональные изменения

Часто именно изменения в гормонах провоцируют выпадение волос по бокам головы, утончение прядей и ломкости. Это вызывает андрогены в волосяных фолликулах, однако он по-разному влияет на мужчин и женщин.

У мужчин истончение волос, скорее всего, происходит на линии роста волос и в верхней части кожи головы, тогда как у женщин первым признаком является истончение по лбу, хотя они также могут повлиять на бока.

– объяснил доктор Роберт Финни.

У женщин гормональные изменения могут вызвать беременность, роды или менопауза. Впрочем, это обычно временная ситуация. К выпадению волос также может привести снижение уровня эстрогена и прогестерона.

Врачи предупреждают, что на качество волос влияют также заболевания щитовидной железы и болезни, связанные с иммунной системой.

Вы неправильно заплетаете волосы

Еще одна распространенная причина истончения волос – неудачные прически, которые женщины часто делают на протяжении многих лет. В частности, если вы почувствовали, что ваши волосы стали ломкими и редкими, попробуйте избегать тугих хвостиков и кос, и вы очень быстро заметите положительные результаты. Также помехой хорошей прическе могут стать парики и тесные головные уборы.



Ваша прическа может повлечь за собой выпадение волос / Фото Pexels​

Также причиной выпадения волос могут быть и специфические лекарства – в частности, препараты, которые используют для лечения артрита, рака, заболеваний сердца и депрессии.

Неправильный рацион

Дефицит витаминов, который приводит к выпадению волос, является чрезвычайно редким явлением в развитых странах, если только человек не сидел на быстрой диете и не потреблял недостаточно калорий для поддержания нормального функционирования,

– поделился доктор Финни.

Так что плохая диета нечасто становится причиной истончения волос, но все же следует следить за тем, что вы едите, ведь некоторые продукты могут не только поддержать ваше здоровье, но и укрепить кожу головы и волосяные фолликулы.

А вот стресс становится причиной ухудшения качества волос гораздо чаще. Часто у людей начинают выпадать волосы после несчастных случаев, травм или других эмоциональных потрясений.