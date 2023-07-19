Если вы любите немного подремать днем, чтобы расслабиться и восстановить силы, то знайте, что таким образом вы только улучшаете свое здоровье. Не следует чувствовать вину за ежедневный дневной сон, ведь новое исследование показало, что регулярный дневной сон может быть связан со здоровым мозгом.

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В исследовании, опубликованном в Sleep Health, были рассмотрены данные Британского биобанка, в котором собрана информация о здоровье, генетике и образе жизни 500 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет в Соединенном Королевстве.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Республики в Уругвае изучили данные 35080 участников британского биобанка, чтобы выяснить, существует ли связь между регулярным дневным сном, когнитивными функциями и структурой мозга.

Результаты исследования обнаружили связь между регулярным дневным сном и большим общим объемом мозга. По мнению ученых, общий объем мозга является важным показателем здоровья и может являться показателем риска смертности. Впрочем, имейте в виду, что не была обнаружена связь между дневным сном и когнитивными результатами и зрительной памятью.



Дневной сон хорошо влияет на здоровье / Фото с Better Sleep Council

Чем полезен дневной сон

Это не первый раз ученые проводят исследование, в котором рассматриваются маркеры и результаты дневного сна и здоровья. Согласно предварительному исследованию опубликованным в Журнале Американского гериатрического общества показало, что люди, которые спали от 30 до 90 минут, лучше запоминали слова, чем участники, которые не спали или спали более 90 минут.

Дополнительное недавнее исследование дневного сна, показало, что люди, часто спящие продолжительностью 30 минут или менее, на 21% реже имеют повышенное кровяное давление, сравнивая с теми, кто не подремал.

Идеальная продолжительность сна

Люди, спавшие более 30 минут, с большей вероятностью имели более высокий уровень сахара в крови и высокое кровяное давление. Другое исследование показало, что чрезмерный дневной сон может подразумевать повышенный риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что для взрослых идеально подходит дневной сон продолжительностью около 20 минут, но не больше 30 минут. Такая продолжительность позволит вам воспользоваться преимуществами короткого восстановительного "энергетического сна", не впадая в глубокие фазы сна и не мешая ночному сну.



Идеальный дневной сон должен составлять не более 30 минут / Фото с Rise Science

Как улучшить свой сон

Если вы предпочитаете непродолжительный дневной сон, то короткий сон будет идеальным. Впрочем, если вы дремлете днем определенный период времени, то это может быть признаком недостаточного ночного сна или плохого качества сна.

Попытайтесь ложиться спать в одно и то же время вечером. Для здорового сна ваша спальня должна быть темной, тихой и прохладной. В идеале избегайте экранов за час или два до сна. Также старайтесь избегать кофеина по крайней мере за шесть часов до сна.