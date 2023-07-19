Потеря веса может быть крайне сложной, особенно, когда вас окружает очень много россказней и мифов о том, как именно худеть "правильно". С какими бы благими намерениями вам не давали советы по питанию или спорту, важно проверять, правдивы ли они.

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Пропускать еду – полезно

Некоторые люди верят, что пропуски обеда или ужина помогут похудеть гораздо быстрее. Впрочем, это неправда. Именно регулярное питание помогает регулировать метаболизм и позволяет вашему телу работать стабильно.

Пропуски еды могут не только не помочь похудеть, но и привести к набору веса. Из-за голода вы можете "сорваться" и переесть. Вместо этого может быть полезно есть чаще, но меньшими порциями.

Нельзя есть поздним вечером

На самом деле еда поздним вечером не является прямой причиной набора веса. Впрочем, вы все равно можете съесть лишние калории, если уже дошли до целевого количества в течение дня, а поздно вечером решили еще раз перекусить.

Или, если мы сидим перед телевизором, часто нет контроля над порцией. Если я в кино, я не считаю, сколько кусочков попкорна я съедаю в течение этого фильма. Я просто ем этот большой попкорн. Я считаю, что контроль порций будто бы выходит из окна, когда наступает поздний вечер,

– поделился диетолог Синан Озиемский.

Но, несмотря на то, что вы можете не набрать вес из-за поздних перекусов, это точно повлияет на качество вашего сна. Из-за ощущения сытости вы будете чувствовать себя некомфортно и, скорее всего, не сможете отдохнуть спокойно.

Вода помогает худеть

Поддержание гидратации – чрезвычайно важно, однако не стоит ожидать, что из-за постоянного питья воды вы начнете худеть. Вода может помочь подавить аппетит у людей, вес которых относится к категории "нормальной", однако не оказывает заметного влияния на людей с избыточным весом или с ожирением.

Впрочем, это не означает, что вам необходимо отказаться от воды. Она помогает вам работать дольше и с большей интенсивностью и облегчает выполнение физических упражнений.



Вода сама по себе не способствует похудению / Фото Pexels

Салаты каждый день помогут похудеть

Салаты очень полезны – вы можете извлечь из них большое количество витаминов и питательных веществ, однако совсем необязательно они приведут к похудению. Если вы добавляете к ним высококалорийные ингредиенты, такие как творог, гренки, сливочная заправка, эти блюда могут только помешать вашим целям по потере веса.

Другая проблема с салатами состоит в том, что часто люди лишают себя той пищи, которая им действительно нравится, и это может привести к тяге к нездоровым продуктам. Так что лучшая стратегия – не забывать употреблять ту пищу, которая делает вас действительно счастливыми.

Здоровые продукты стоят дорого

Вам может показаться, что для того чтобы питаться сбалансированно и полезно, вам нужно действительно много денег, однако это не так. Все, что вам понадобится – это хорошая планировка и немного креативности.

В частности, эксперты советуют покупать нескоропортящиеся продукты оптом. Если покупать замороженные, сухие, консервированные продукты в больших количествах, цена будет намного ниже, чем можно ожидать. К примеру, так вы можете закупить орехи, сухофрукты, овес и киноа.

Еще один способ сэкономить – питаться дома. Это поможет вам не только сберечь деньги, но и контролировать то, что оказывается в вашей тарелке.