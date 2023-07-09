Молодую капусту часто используют в диетическом питании, поскольку она помогает очистить организм от шлаков и токсинов, пишет 24 канал.

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Капуста ускоряет обмен веществ, а содержащаяся в ней клетчатка улучшает работу кишечника. В зеленой капусте также содержатся полифенолы и соединения серы, обладающие полезными антиоксидантными и антибактериальными свойствами.

Этот полезный зеленый овощ имеет наибольшее количество растительных белков, поэтому его очень любят спортсмены. Белки являются источником незаменимых аминокислот, необходимых для кроветворения, помогают работать почкам, надпочечникам и налаживают работу щитовидной железы.



Молодая капуста чрезвычайно полезна / Фото из Smak.ua

Капуста защищает наш организм от появления язв, развития онкологии, лишнего веса и потери зрения. Вероятно, вы не знали, но в капусте больше витамина С, чем в цитрусовых. Она также богата витамином К, который помогает обеспечить нормальный обмен веществ. Он способствует нормальному формированию зубов и костей у детей.

Специалисты рассказывают, что капуста помогает избегать инфарктов и инсультов людям после 50 лет. Также молодая капуста нормализует давление.

Молодая капуста будет в продаже до осени, поэтому готовьте из нее часто салаты. Ее полезные свойства обязательно положительно повлияют на ваш организм.