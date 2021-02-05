Заниженная самооценка мешает нам строить здоровые отношения и карьеру, провоцирует неврозы и зависимости. Предлагаем советы, которые помогут уменьшить стресс в отношениях и повысить уверенность в своих силах.

Исследовательница и писательница Дженет Войтиц, обнаружила, что дети, которые вырастают в неполных семьях или рядом с родственниками с алкоголизмом, отличаются заниженной самооценкой и проблематичным общением с другими людьми. Этой проблеме и был посвящен бестселлер Дженет – "Взрослые дети алкоголиков". Именно эта книга помогла многим травмированным людям понять причину своей неуверенности и начать жить в свое удовольствие.

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Чувствуете страхи перед будущим? Не верите в свои силы? Сомневаетесь, что сможете довести дело до конца? Тогда эти 11 советов с книги помогут и вам!

Совет 1

Единственный способ понять, кто вы, – найти то, что подходит именно для вас.



Как повысить самооценку / Фото Pexels

Совет 2

Обсуждение проблем в отношениях уменьшает страх быть брошенным.

Совет 3

Возможно, вы все время пытаетесь угадать, что такое норма. Людям с низкой самооценкой важно знать и понимать, что понятия "нормальности" не существует. Эффективно задавать себе вопрос: что для вас действительно важно? Что важно для вашей семьи? Задача не в том, чтобы выяснить, что нормально, а в том, чтобы понять, что лучше работает для вас и ваших близких.

Совет 4

Первый шаг в преодолении любой вредной привычки – ее осознание. Просто понаблюдайте за собой. Вместо того чтобы заниматься самоосуждения, постарайтесь познакомиться с собой, анализируя, как вы себя ведете.

Только когда человек начинает смотреть на себя честно и без осуждения – он ​​отделяет себя от своего поведения и может изменяться, развиваться и расти.



Чаще смотрите на себя со стороны / Фото Pexels

Совет 5

Чувства не могут быть правильными или неправильными. Если мы считаем свое чувство неправильным, то к нему добавляется вина, что еще больше усугубляет ситуацию.

Гнев, который вы чувствуете – реальный. Если вы решите подменять его сочувствием или жалостью – это только ухудшит ситуацию и приведет к тому, что вы запутаетесь в своих эмоциях и желаниях

Совет 6

Полностью преодолеть чувство одиночества невозможно, но есть способы, которые помогут уменьшить страх перед ним. Для начала необходимо рискнуть довеять окружающим. Если вы хотите, чтобы вас любили – предложите свою любовь другим. Да, вы рискуете, но без этого вы обрекаете себя на одиночество.

Пообещайте себе, что каждый день вы будете выходить из зоны комфорта.

Совет 7

Самокритика всегда субъективна. Чтобы убедиться в этом – терапевты проводят групповое упражнение: сажают в круг людей и предлагают каждому поделиться с другими чертами характера, которые они хотели отбросить. Если названые черты понравятся кому-то другому, он или она может их присвоить, обосновывая свой выбор.

Например, кто-то озвучивает, что хочет избавиться от постоянной вины и получает ответ, что хочет получить немного аналогичного чувства, ведь без него человек чувствует себя слишком эгоистичным.

Упражнение демонстрирует, что наши черты полезны для нас, а осуждение своих недостатков не вносит никакого конструктива.

Когда вы принимаете решение быть собой, вы получаете гораздо больше возможностей.

Совет 8

Острая реакция на незначительные события – тоже признак заниженной самооценки. Например, ваши друзья отменяют встреча в последнюю минуту и ​​вы слишком сильно расстраиваетесь.

Первое, что вы должны сделать, – четко определить, в каких ситуациях вы остро реагируете на обстоятельства. На самом ли деле эта ситуация настолько серьезна? Не преувеличиваете ли вы? Можно ли объяснить причину отмены встречи рационально, а не эмоционально? Если, отвечая на эти вопросы, вы начнете защищаться, оправдывать или жалеть себя, значит эта ситуация действительно огорчила или разозлила вас.

Чтобы преодолеть эти реакции – поймите, что стало их причиной в прошлом.

Следующий шаг – сознательное изменение своих привычек. Спросите себя, насколько вы привязаны к своему обычному плану. Можете ли вы пойти домой другой дорогой? Или поехать в магазин в среду, а не в субботу? Можете ли вы менять планы, при этом не дезориентировать себя? Именно это – возможность стать более гибким и легче реагировать на изменения, что происходят вокруг вас.

Проанализируйте свои эмоции / Фото Pexels

Совет 9

Проанализируйте, какие люди находятся в вашей жизни, а также суть ваших отношений с ними.

Получаете ли вы от окружающих столько же, сколько отдаете им? Насколько эти люди сильнее или слабее вас? Возможно, если вы объективно оцените свое окружение, то увидите, что даете людям больше, чем получаете. Иногда, чтобы улучшить свою самооценку, приходится менять круг общения и поддерживать отношения только с теми, кто способен на симметричные отношения.

Совет 10

Люди, которые не заслуживают нашей лояльности, могут быть некорректными по отношению к нам. Они часто осуждают, обесценивают и критикуют.

Возможно, вас втянули в нездоровые отношения, сыграв на чувстве вины. Но помните – чувствовать себя виноватым или обязанным – неправильно. Вы ничего не должны людям за то, что они рядом с вами. Вы самоценны. Если вы чувствуете себя обязанным, вы подтверждаете мнение, что ничего не стоите. А это совсем не так.

Совет 11

Вы будете более уверены в себе, если сможете решить задачи, которые сами себе поставили.

Не всегда все получается. Но, когда что-то получилось – это повод похвалить себя! И это произошло не случайно, а потому что вы заслужили успеха. Вознаграждайте себя за выполненные дела, не игнорируйте то, что у вас хорошо получается и используйте свои преимущества для того, чтобы стать целостной личностью!