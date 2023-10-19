Арахис – это самый популярный орех во всем мире, и причина проста: он вкусен и является невероятной закуской. Но, несмотря на популярность, это далеко не самый полезный продукт. О побочных эффектах арахиса рассказала эксперт по питанию Оливия Тарантино.

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Может быть вредным для печени

Арахис, несмотря на невероятный вкус, может быть токсичным в слишком большом количестве. Дело в том, что очень часто в этот продукт попадает афлотоксин – вредный грибок, который чаще всего встречается во влажном и тропическом климате.

Для здоровья человека эти афлатоксины очень вредны и могут привести к определенному количеству долгосрочных проблем. Оказывается, употребление арахиса, зараженного этим грибком, может подавить иммунную систему, вызвать заболевание почек и даже рак печени.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Арахис содержит антинутриенты

Вам может показаться, что арахис – это очень питательный перекус, однако, оказывается, это совсем не так. В этом орехе содержится природное вещество, называемое фитиновой кислотой. Ее можно найти в бобовых, некоторых видах семян и масла.

К сожалению, фитиновая кислота действует как антипитательное вещество в организме, а также может препятствовать усвоению телом других питательных веществ, в частности железа, марганца, магния и кальция.



Арахис не является питательной едой / Фото Pexels

Вы потребляете слишком много соли

Сам по себе арахис не содержит много солей, однако если вы покупаете его упакованным, тогда в нем точно будет избыток натрия. В обычной порции жареного арахиса обнаруживается 150 миллиграммов натрия, а это 7% от рекомендованной суточной нормы.

Вам может показаться, что это совсем немного, и бездумный перекус арахисом может легко привести к превышению суточной нормы. Впрочем, это не значит, что вам нужно полностью отказаться от этого продукта, но вы можете просто искать такой арахис, который будет менее соленым и будет содержать соответствующие отметки и упаковки.