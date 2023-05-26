Мы склонны драматизировать, поэтому часто затягиваем с мойкой исключительно потому, что предсказываем этому делу много времени и усилий. Как облегчить себе жизнь и рутину, делится 24 канала.

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Как упростить мойку посуды

Метод одной мыльной губки

Гора немытых тарелок требует много моющего средства, времени и терпения, поэтому может вызвать тревогу и длительную прокрастинацию. Однако нет смысла гиперболизировать и представлять скучное занятие, если можно очищать посуду, руководствуясь одним правилом: одна заход – одна мыльная губка.

Следовательно, вы будете мыть одной губкой, не добавляя средство для очищения второй раз. Как только моющий раствор закончится, откладываем дело и идем заниматься другим. Потом к мойке можно вернуться.

Мыть нужно не все



Не вся посуда нуждается в моющем средстве / Фото Pexels

Среди грязной посуды в умывальнике есть немало такой, которую можно только сполакать водой. Это может быть емкость для сухих ингредиентов, которые вы измерили, или стакан из-под воды. Такие детали следует сразу промыть под водой и забыть, так умывальник будет пустее, а у вас останется больше времени на отдых.

Не оставляйте посуду в раковине

Сбрасывать всю посуду после приготовления и ужина в одну раковину – большая ошибка. Так вы окончательно запачкаете не слишком грязные тарелки и другие детали. Для этого следует все сортировать: тарелки, стаканы и столовые принадлежности можно оставлять на подносе рядом с умывальником, а сковородки и кастрюли отправлять в умывальник.