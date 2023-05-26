Подойдут для этого с содержанием клетчатки, белка, полезных жиров, витаминов и минералов. Где эти вещества искать, рассказываем дальше.

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Какими продуктами лучше всего завтракать

Яйца

В них вы найдете много белка и еще несколько питательных веществ. Они способствуют насыщению и помогают снизить потребление калорий в течение дня.

Греческий йогурт

Прекрасный вариант завтрака, который не только содержит белок и мало калорий, но и порадует пробиотиками, поддерживающими здоровье кишечника.

Кофе

Кофеин, который вы найдете в кофе, помогает взбодриться и повысить физическую и умственную работоспособность. Регулярное употребление кофе часто связывают с меньшим риском развития разных заболеваний.

Орехи

Такой сытный и богатый питательными веществами завтрак будет способствовать снижению рисков сердечных заболеваний и укреплению здоровья мозга.



Завтрак должен быть питательным / Фото Pexels

Зеленый чай

Хороший аналог кофе. Кроме кофеина, в нем найдете еще и антиоксидант EGCG, снижающий риск хронических заболеваний и улучшающий здоровье мозга.

Белковые коктейли

Протеиновый коктейль или смузи не только быстро и легко готовятся, но и радуют рядом питательных веществ. Кроме того, этот простой завтрак является отличным вариантом после тренировок.

Фрукты

Куда без них. Они обеспечат организм разными витаминами, минералами и антиоксидантами. Более того, большинство фруктов содержит большое количество клетчатки, которое может поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Овсянка

В ней найдем немало бета-глюкана. Это тип клетчатки, который может понижать уровень холестерина и увеличивать чувство сытости. Также овсянка содержит множество витаминов и минералов.



Отличный вариант для утреннего приема пищи / Фото Pexels

Семена чиа

Оно обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, нормализует состояние нервной системы, повышает активность мозга и улучшает метаболизм.

Домашний сыр

Тот, который иногда называют "творогом". В нем много белка, который помогает оставаться сытым и уменьшить чувство голода. В него можно добавлять свежие фрукты, овощи, семена и мюсли.

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Цельнозерновой тост

Это очень хороший источник клетчатки. На него можно положить немало полезных продуктов: