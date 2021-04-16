Выращивание, обработка, хранение и приготовление чайного листа – тонкое искусство, которое определяет вкус напитка и его полезные свойства. Особое место в чайном мире отведено пуэру – "чаю от тысячи болезней", который положительно влияет как на тело, так и на психику.

Пуэр – вид ферментированного черного чая, производимого в китайской провинции Юньнань. Пуэр производят из листьев камелии китайской. Основное отличие кроется в размере сырья: для приготовления чая используют крупные и старые листья, которые и придают особый вкус напитку. Кроме этого, после сбора листья практически не обрабатывают.

Читайте также Что происходит с организмом, если вы ежедневно пьете чай

Существует 2 основных вида пуэра – зеленый и черный. Производятся они из одного и того же листа, но отличаются способами обработки и ферментации. Листья для зеленого пуэра прессуется сразу после сбора без дополнительной обработки. Далее им предоставляют специальной формы. На этом этапе начинается магия: воздух и бактерии, находящиеся на поверхности листьев, начинают окисляться и ферментироваться, изменяя свойства, цвет и вкус чая. Считается, что оптимальный вкус проявляется ближе к двадцатому году хранения. И чем старше он становится, тем насыщеннее у него вкус.

Пуэр: полезные свойства чая / Фото Unsplash

В Европе наибольшую популярность завоевал черный пуэр – шу. Для его получения листья ферментируют перед прессованием. Эту технологию изобрели лишь во второй половине XX века, чтобы получать вкус, близкий ко вкусу зрелого шенг-пуэра, без необходимости ждать естественного старения.

Терапевтические свойства пуэра



Лечебное действие пуэра / Фото Pexels

Пуэр не просто так называют чаем от тысячи болезней: некоторые китайцы считают его главным источником молодости и долголетия. Основное свойство, за которое его любят сторонники дорого питания – способность уменьшать жировую массу и способствовать похудению.

Исследования показывают, что пуэр обладает противораковой активностью и приостанавливают развитие опухолей. Кроме того, регулярное употребление пуэра балансирует холестерин и липидный обмен, благотворно влияет на пищеварение, укрепляет иммунитет и нервную систему.

Из-за кофеина, входящего в его состав, пуэр обладает тонизирующим действием. Однако, в отличие от кофе, он не провоцирует резких скачков энергии.

Если вы хотите получить максимум пользы напитка – пейте его в перерывах между едой, иначе она негативно повлияет на усвоение микроэлементов.

Как заваривать пуэр

Как правильно заваривать пуэр / Фото Pexels

Пуэр можно заваривать двумя способами: в обычном чайнике или протоками в специальной посуде – гайванях.

В обоих случаях перед заваркой пуэр промывают: заливают кипятком и сливают образованный чай. Это делается не только для того, чтобы промыть эго, но и для подготовки листочков к полному раскрытию.

Заваривая пуэр в чайнике, заливайте его кипяченой водой и настаивайте 3 – 5 минут. Таким образом можно использовать одну и ту же заварку и наблюдать за тем, как каждое заваривание меняет вкус чая.