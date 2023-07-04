Благодаря растяжке вы увидите, как в считанные минуты начнете себя гораздо лучше чувствовать. Растяжка не только помогает снять боли в мышцах и суставах, но является отличным способом расслабиться и успокоиться.

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Как растяжка борется со стрессом

Одним из важнейших компонентов растяжки есть дыхание. Глубоко дыша во время растяжки, вы оказываете влияние на парасимпатическую нервную систему, которая задерживает частоту сердечных сокращений и снимает напряжение в мышцах.

Желательно заниматься растяжкой каждый день или несколько раз в неделю. Держите растяжку в одной позе 20-30 секунд, но прекращайте ее делать, если она доставит вам боль и дискомфорт.

Чтобы растянуть все группы мышц и сухожилий, а также плечи, грудь, шею, туловище, поясницу, бедра, ноги и косточки, вам понадобится 10 минут.

Делайте растяжку в любое время суток. Для начала разогрейте мышцы с помощью упражнений, короткой прогулки, теплой ванны или душа.

Растяжка колен к груди

Эта растяжка снимает напряжение с нижней части спины и бедер.

Ложитесь на спину, согнув колени. Удерживая руки за бедрами или чуть ниже коленных чашек, медленно подтяните оба колена к груди. Задержитесь на 20-30 секунд.

Попробуйте покачать бедрами с боку на бок, чтобы массировать нижнюю часть спины. Повторите растяжку дважды или трижды.



Эти растяжки снимут стресс в конце дня / Фото с Prevention

Вне ребенка

Эта растяжка расслабляет нижнюю часть спины, руки и плечи.

Встаньте на руки и колени, положив руки прямо под плечи, а колени под бедра. Вытяните руки перед собой, положив ладони на пол. Медленно отведите бедра назад к пяткам, опустив голову и грудь вниз, а руки вытяните вперед. Задержитесь на 20-30 секунд.



Эти растяжки снимут стресс в конце дня / Фото с Prevention

Вращение нижней части туловища

Эта растяжка вытягивает и вращает позвоночник, а также растягивает нижнюю часть спины и бедра.

Начните лежать на спине с изогнутыми коленями и руками в одну сторону. Удерживая верхнюю часть спины и плечи на полу, медленно позвольте коленям полностью сместиться вправо, пока не почувствуете легкое скручивание и растяжение в нижней части спины. Держите колени вместе, пока вы это делаете.

Через несколько секунд поднимите колени и дайте им упасть на левую сторону. Аккуратно продолжайте раскачиваться с боку на бок. Повторите 5 поворотов в каждую сторону.



Эти растяжки снимут стресс в конце дня / Фото с Prevention

Растяжка грудных мышц лежа

Это упражнение расслабляет грудные мышцы, помогает выровнять плечи и спину.

Лежа на коврике, держите колени согнутыми и ступни на земле, лягте на пенопластовый валик так, чтобы валик находился на одной линии с затылком и копчиком.

Соедините ладони перед грудью. Медленно разведите руки в стороны, как буква "Т", позволяя кистям упасть на землю. Задержитесь на 3 секунды, затем повторите 3 раза.



Эти растяжки снимут стресс в конце дня / Фото с Prevention

Кот-верблюд

Это движение растягивает шейный отдел позвоночника к копчику.

Руки и колени опустите на пол. На вдохе выгните спину, опустив пупок в пол, посмотрите вверх к потолку и задержитесь.

Выдохните, округляя спину до потолка, как кошка, опустите голову и опустите плечи.

Мягко и медленно перемещайтесь между двумя позициями в течение 5-8 повторений.



Эти растяжки снимут стресс в конце дня / Фото с Prevention