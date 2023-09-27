Об этом рассказал доктор медицинских наук Эндрю Уэйл. По его словам, садоводство удивительным образом влияет на настроение. Работа с землей дарит приятное чувство покоя.

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Садоводческая терапия, профессиональная практика, использующая садоводство для улучшения здоровья, оказывается полезной для людей, страдающих деменцией.

Недавнее исследование показало, что занятие садоводством связано со снижением стресса, тревоги и депрессии, а также с увеличением физической активности и улучшением уровня сахара в крови.



Садоводство улучшает настроение / Фото Discover

Ваше улучшение состояния не зависит от размера сада или его наличия вообще. Такие простые действия, как посадка семян и осмотр за вазонами, уже улучшает самочувствие.

Если у вас нет возможности заняться садоводством, вы можете просто отправиться на прогулку в парк или лес.

Исследования показали, что короткие прогулки по саду более благоприятны для психического здоровья, чем прогулки по торговому центру. Исследуйте парки и леса, где вы раньше не были. Посетите ботанический сад или прогуляйтесь по оранжерее.