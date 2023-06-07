На самом же деле причиной появления седины не всегда является возраст. В некоторых случаях волосам можно даже вернуть цвет, рассказывает 24 канал.

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Как вернуть цвет седым волосам

Сначала следует понять, как и почему появляются седые волосы. Характерная серебристая и желтовато-белая окраска возникает вследствие потери меланина. Именно это вещество отвечает за пигментацию и замедление ее продукции и приводит к внешним изменениям. Вызвать уменьшение в организме меланина могут возрастные изменения и другие нарушения.

Именно поэтому поседение может начаться в любом возрасте, а этот процесс зависит от ряда факторов:

генетическая предрасположенность;

затяжная депрессия, тревожные расстройства, шоковые состояния;

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек;

нарушение в работе эндокринной системы, в частности дисфункция щитовидной железы;

изменения гормонального фона;

дефицит важных витаминов и минералов.



Седые волосы можно восстановить / Фото Pexels

Послужить триггерами для перемен могут антибиотики, злоупотребление алкоголем или плохое питание. Следует избегать и внешних факторов отрицательного воздействия, в частности тесных причесок или перетягивания волос резинками.

Если причиной седины стал стресс, возраст или генетика, восстановить естественный цвет невозможно. Если же поседение привело к гормональному дисбалансу или нехватке микроэлементов, в частности меди, седину можно окрасить.

Начинаем путь с обследования у специалистов, чтобы убедиться, что причина седины определена правильно, и оценить масштабы проблемы. С готовым результатом работаем над собой: восстанавливаем баланс меди, нормализуем пролактин и гормоны щитовидки. Также важным процессом является восстановление системы детоксикации: он один из самых продолжительных, ведь требует постоянных усилий над собой, чтобы получить здоровое тело на годы.