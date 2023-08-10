В общем семена подсолнечника достаточно полезны, впрочем даже такой, казалось бы, безопасный продукт содержит вредные свойства.

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Зубы

Если часто раскалывать семена зубами, то эмаль на передней части будет постепенно утончаться. А вот очищенные семена часто застревали в зубах, вызывая при этом не только дискомфорт, но и иногда кариес.

Изжога

Не употребляйте семена подсолнечника в большом количестве, если не хотите вызвать изжогу и обострение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Сердце

Семена подсолнечника могут содержать кадмий, который вреден для сердца.

Кости

Подсолнечник обладает свойством аккумулировать выхлопные газы, находящиеся в воздухе вокруг дорог, где растут растения. Кадмий – накапливающийся в семенах токсичный металл. Он повреждает почки и костную ткань в организме человека.