Во фруктах содержится фолиевая кислота, калий и витамин C, пишет 24 Канал. Состав питательных веществ зависит от сорта фрукта. По этой причине важно есть разнообразные фрукты, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Клетчатка и вода, содержащаяся во фруктах, поможет почувствовать сытость.

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Что будет, если каждый день есть фрукты

Как часть хорошо сбалансированной диеты, фрукты могут помочь снизить ожирение и поддерживать здоровый вес, снизить уровень холестерина и АД.

Регулярное употребление большого количества фруктов снижает риск сахарного диабета 2 типа, инсульта, заболевания сердца, рака и высокого кровяного давления.

Фрукты необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Если есть фрукты на голодный желудок за 30 минут до еды, то витамины будут лучше усваиваться и положительно влиять на ваш вес.

Главный минус потребления большого количества фруктов каждый день (более 300 граммов) состоит в том, что у них много простых сахаров, в том числе фруктозы, которая является простым углеводом. Именно избыток простых углеводов – главная причина набора избыточного веса.



Фрукты содержат много витаминов / Фото из открытых источников

Сколько фруктов можно есть в день

Каждый человек должен ежедневно есть не менее 5 порций разных фруктов и овощей. Для взрослых порция составляет 80 г.

Лучше есть фрукты на завтрак или до обеда и делать ими перекусы. Специалисты советуют есть фрукты до еды, а не после.

Не стоит есть фрукты на ночь, поскольку фруктоза способствует приливу энергии, что способствует ненужному тонусу вечером и мешает уснуть. Фрукты перевариваются ночью, задерживаются в толстой кишке, начинают бродить и приведут к вздутию живота.