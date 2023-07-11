Яблоки не только вкусны и дешевы, но и наполнены взрывным миксом витаминов и антиоксидантов. Если вы уже сейчас добавите их в свой ежедневный рацион, то совсем скоро почувствуете результат.

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Чем полезны яблоки

Диетологи советуют есть всего по два яблока в день, ведь эти плоды чрезвычайно питательны, и всего пара фруктов обеспечат весь спектр необходимых веществ.

В яблоках содержится много витамина С и клетчатки. Фрукты богаты антиоксидантами, а именно полифенолами, которые необходимы для поддержания здоровья. Также советуют не чистить яблоки, ведь именно в их кожуре содержится больше пользы.

Добавить яблоки в свой рацион следует и тем людям, которые стремятся сбросить несколько килограммов. Этот продукт не только уменьшает индекс массы тела, но и связанный с весом риск получить сердечно-сосудистые заболевания. Таким полезным для похудения яблоко делает высокое содержание воды и клетчатки.



Яблоки полезны для похудения / Фото Pexels​

Если вы будете употреблять хотя бы 100 – 150 граммов яблока в день, сможете избавиться от проблем с высоким кровяным давлением. Но на уменьшение рисков сердечных заболеваний влияют также полифенолы. Некоторые исследования доказывают, что применение этих флавоноидов приведет к меньшим рискам инсульта.

Также употребление яблок связано с меньшей вероятностью заболеть диабетом 2-го типа. Лишь одно яблоко в неделю уменьшает риск этой болезни на 3%. Помогут эти фрукты и тем, кто страдает проблем с кишечником.

На этот орган положительно влияет пектин, разновидность клетчатки, находящаяся в яблоках. Он действует как пробиотик и способствует улучшению здоровья. Пектин невредимым добирается до толстой кишки и способствует росту полезных бактерий. Также он помогает защититься от многих хронических заболеваний, таких как рак, ожирение или болезни сердца.

Еще одно чудодейственное свойство яблок – они могут уберечь вас от рака легких, молочной железы или пищеварительного тракта. Исследования показывают, что такой эффект дают яблочные полифенолы и именно они препятствуют размножению раковых клеток.

Эти фрукты также рекомендуют есть людям, которые болеют астмой. Яблоки помогают снизить воспаление дихальных путей. Наиболее полезная часть плода в этом – кожура, ведь именно в ней содержится антиоксидант кверцетин, помогающий регулировать иммунную систему.