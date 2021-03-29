Возьмите на заметку, что эти 3 противовоспалительные и обезболивающие растения действуют столь же эффективно, как и некоторые аптечные препараты. К тому же, ни одна из предложенных специй не имеет никаких противопоказаний и побочных эффектов.

Специи не только придают блюдам особый вкус, но и прекрасно справляются с первыми симптомами простуды. Поэтому если под рукой не нашлось обезболивающих и противовоспалительных препаратов, вы можете попробовать использовать куркуму, имбирь и босвеллию.

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Особенно полезна эта информация для тех, кто вынужден часто принимать лекарственные препараты. Ведь даже самые безопасные лекарства могут негативно отразиться на здоровье желудка, почек, печени и сердца.

Куркума



Куркумин уменьшает боль и воспаление / Фото Pexels

Куркума – традиционная специя индийской кухни, которую можно купить в любом магазине и использовать как для первых блюд, так и для гарниров. Кроме этого куркуму используют в травяных чаях и даже молоке!

Специя уменьшает боль и воспаление благодаря куркумину – веществу, обладающим настолько сильным противовоспалительным эффектом, которое превышает действие кортизона, что применяют для лечения острого воспаления. Куркумин блокирует молекулу NF-kB, которая проникает в ядра клеток и включает гены, отвечающие за воспаления.

Имбирь



Имбирь обеспечивает организм антиоксидантами / Фото Pexels

С помощью имбиря лечат расстройства пищеварения, головные боли и инфекции. Имбирь подавляет факторы, провоцирующие воспаление и обеспечивает организм антиоксидантами. Еще одна полезная способность имбиря – снижение риска образования тромбоцитов. Как следствие, после употребления этого растения, улучшается кровообращение и ускоряется процесс заживления ран.

Чтобы потреблять больше имбиря, натрите корень на мелкую терку и добавьте специю в первые блюда, рис, картофель или мясо.

Босвеллия



Босвеллия уменьшает выработку провоспалительных ферментов 5-LOX / Фото Freejpg

Долгие годы эта трава используется в индийской медицине для восстановления соединительных тканей и поддержания здоровья суставов. Она облегчает боль подобно нестероидным противовоспалительным препаратам. Босвеллия уменьшает выработку провоспалительного фермента 5-LOX. Его избыток провоцирует боли в суставах, аллергии, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.