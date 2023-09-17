Намыливание каждой конечности может повредить слой кожи, поскольку лишает кожу необходимой влаги и усугубит сухость. Дерматолог и доктор медицинских наук Джошуа Зейнхнер объяснил, почему следует избегать чрезмерного пенообразования на коже.

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Чрезмерная мойка вызывает сухость кожи

Важно ежедневно удалять из кожи любые видимые загрязнения и очищать грязные участки с помощью геля для душа. Впрочем, намыливать все тело не стоит, воды будет вполне достаточно.

Это особенно актуально для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как сухость кожи и экзема, когда кожный барьер уже нарушен, и чрезмерное действие мыла или геля может фактически ухудшить его функционирование,

– отметил врач Джошуа Зейнхер.

Дерматолог решил дать несколько советов, как не следует принимать душ, чтобы избежать сухости кожи.



Чрезмерное намыливание высушивает кожу / Фото с Everyday Health

Не используйте горячую воду

"Нашему уму нравятся высокие температуры, но нашей коже – нет. Чрезмерное действие горячей воды может лишить кожу эфирных масел и повредить внешний слой кожи", – отметил врач.

Ограничьте прием душа до 10 минут

Джошуа Зейнхер отмечает, что продолжительный горячий душ может еще больше высушить кожу, поэтому не следует его долго принимать.

Доктор медицинских наук Клер Чанг советует увлажнять кожу после трех минут после душа, чтобы зафиксировать влагу.

По данным Американской ассоциации дерматологии, ищите увлажняющие средства с такими ингредиентами как масло жожоба, глицерин, гиалуроновая кислота, молочная кислота, вазелин и масло ши.