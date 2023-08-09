Сушеные манго – это обезвоженная форма свежего манго. Сушеные манго так же вкусны и полезны, как свежие.

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Для профилактики рака

Сушеные манго известны как лучший фрукт для профилактики рака. Различные исследования доказали, что сушеные манго богаты полифенолами, предотвращающими рак. Полифенол убивает раковые клетки и защищает вас от рака.

Улучшает энергию

Если вы ищете природный источник энергии – делайте ставку на манго. Фрукт содержит натуральный сахар, который снабдит вас энергией.

Улучшает здоровье кожи

Сушеные манго содержат витамин А, который полезен коже. Он бережет кожу здоровой и придает ей сияние, а также предотвращает обезвоживание и сухость.

Также витамин А замедляет процесс старения и предотвращает появление морщин. Если вы хотите иметь здоровую и сияющую кожу, добавьте в свой рацион сушеные манго.



Сушеное манго очень полезно / Фото из Healthier Steps

Снимает депрессию и тревогу

В сушеных манго содержится магний, помогающий справиться с депрессией и беспокойством.

Улучшают зрение

Сушеные манго содержат большое количество бета-каротина, являющегося антиоксидантом. Они улучшают зрение, уменьшают дегенерацию желтого пятна и замедляют развитие катаракты.

Способствует снижению веса

Если вы хотите поддерживать здоровый вес, то лучше добавьте в свой рацион сушеные манго вместо сладких закусок.

Помогает пищеварению

Сушеные манго богаты пищевыми волокнами, что облегчает пищеварение. Также сушёное манго поможет облегчить симптомы запоров и диареи и сбалансировать уровень бактерий в кишечнике.