Фрукты – это настоящие суперфуды, которые нужно употреблять каждый день, чтобы насытить организм питательными веществами.

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Ежевика

Улучшает пищеварение и уровень сахара в крови, поскольку содержит клетчатку. Ежевика богата антиоксидантами, которые помогают бороться со стрессом. Ягода содержит антоцианы, которые могут помочь при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Исследование доказывают, что эти вещества увеличивают приток крови к мозгу и активируют участки, контролирующие речь, память и внимание.

Смородина

В ягоде содержатся антиоксиданты, обладающие противовоспалительным, антисептическим и антимикробным эффектами. Смородина богата клетчаткой, которая помогает дольше чувствовать себя сытым и уменьшает чувство голода.

Эта ягода очень полезна для зрения. Содержимое антиоксидантов помогает увеличить приток крови к глазам, снять усталость и улучшить работу.

Смородина

Антиоксиданты, содержащиеся в смородине, укрепляют иммунную систему и предотвращают развитие заболеваний. Также смородина содержит клетчатку, которая помогает предотвратить запоры.



Фрукты и ягоды, которые нужно есть в августе / Фото из Agro News

Крыжовник

Эта ягода богата витаминами С, В5 и В6, медью, марганцем, калием. Наличие меди важно для сердца, сосудов, иммунной системы и мозга. Марганец поддерживает метаболизм, формирование костей, репродуктивную и иммунную функции. Калий необходим для нормального функционирования клеток.

Вишня

Согласно исследованиями, противовоспалительные и антиоксидантные соединения, содержащиеся в вишнях, могут помочь облегчить боли в мышцах, вызванные физическими нагрузками. Употребление ягод улучшает производительность в упражнениях спортом.

Слива

В сливе содержится витамин C, который помогает заживлять раны и полезен для глаз. Калий помогает контролировать артериальное давление. Сливы стимулируют выработку организмом адипонектина – гормона, помогающего регулировать уровень сахара в крови.



Фрукты и ягоды, которые нужно есть в августе / Фото из Agro News

Малина

Полифенолы, содержащиеся в составе малины, помогают снизить риск артрита и уменьшают признаки старения.

Яблоки

В яблоках содержатся пектины, являющиеся важными пребиотиками, помогающими "питать" хорошие бактерии в кишечнике. Флавоноид кверцетин защищает нейроны, предотвращающие развитие болезни Альцгеймеры.

Виноград

Антиоксиданты, содержащиеся в винограде, защищают от развития хронических сердечных заболеваний, снижают кровяное давление и уровень холестерина. Также виноград полезно влияет на здоровье глаз.



Фрукты и ягоды, которые нужно есть в августе / Фото из Википедии

Арбуз

Ликопин и цитруллин, содержащиеся в арбузе, поддерживают здоровье сердца, снижая кровяное давление и уровень холестерина. Цитрулин, содержащийся в арбузе, способствует повышению эффективности физических упражнений и уменьшению боли в мышцах.

Дыня

В дыне содержатся такие пищевые волокна, как фолаты, ниацин, пантотеновая кислота и тиамин. Эти питательные вещества полезны для повышения выносливости и здоровой работы почек и селезенки.

Питательные вещества помогают бороться с высоким кровяным давлением и дерматологическими заболеваниями.