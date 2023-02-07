Общая мудрость гласит: больше двигайтесь, меньше ешьте. Будь это так просто! Правда, в том, что пищевой промышленности удалось завладеть не только нашими вкусовыми рецепторами, но и химией нашего мозга и гормонами.

Мы обвиняем себя в том, что употребляем слишком много сахара. Но даже тем, кто понимает, как работают гормоны, тяжело использовать инструменты для борьбы с ними. Вот несколько проверенных тактик, которые помогут вам избавиться от зависимости от сахара.

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Как есть меньше сладостей

Почувствуйте разницу между желанием и голодом

Часто, когда мы думаем, что голодны, действительно просто чувствуем тягу. Какая разница? В следующий раз, когда вы захотите потянуться к шоколаду, спросите себя: "Если бы единственное, что мне сейчас предложили съесть было бы яблоко, съел бы я его?" Если ответ "нет", то вы испытываете желание, а не голод.

В следующий раз, когда вы ответите "нет" на этот вопрос, выделите 20 минут, прежде чем действовать. Часто вы увидите, что тяга исчезает; если нет, то позвольте себе сознательно насладиться.

Спите больше

Люди этого не осознают, но плохой сон может повлиять на вашу тягу к сахару.

Исследования показали, что плохой сон приводит к большей тяге к сладкому. Поэтому важно просмотреть свой режим. Старайтесь спать от семи до девяти часов в сутки,

– говорит специалист Саманта Кесетти.

Добавьте немного белка к богатому углеводами завтраку

Исследование, рассматривавшее МРТ-сканирование людей, евших завтрак с высоким содержанием белка, выявило снижение активности в областях мозга, связанных с тягой к пище,

– говорит Кесетти.

Попробуйте добавить немного белка к завтраку и проверьте, поможет ли это снизить потребление сахара позже днем. Вы можете подавать горячие или холодные хлопья с греческим йогуртом или парой яиц.

Пейте больше воды

Люди часто путают жажду голода. Один простой способ избавиться от сахарной зависимости – пить больше воды. В одном исследовании люди, которые увеличили ежедневное потребление воды, снизили ежедневное употребление сахара.

Пейте больше воды, чтобы не путать жажду голода / Фото Pexels

Какая суточная норма сахара у человека

Для женщин рекомендованная ежедневная норма сахара составляет 6 чайных ложек, а для мужчин – 9 чайных ложек. Детям следует потреблять менее 6 чайных ложек в день.

На чайную ложку приходится примерно четыре грамма сахара. То есть женщины и дети не должны употреблять более 25 граммов сахара ежедневно (детям до 2 лет нельзя добавлять сахар), а мужчинам – не более 36 граммов в день.

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