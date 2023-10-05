Впрочем, большинство пятен можно вывести с помощью обычных чистящих средств. Помните, что пятно не стоит бросать стирать, если вы перед этим его ничем не обработали, потому что горячая вода может только усугубить ситуацию.

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О том, как правильно вывести вино из одежды рассказала Сара Агирре – эксперт по домашнему хозяйству, имеющему более 20 лет опыта.

Если пятно от вина свежее, то все, что вам нужно сделать – промокнуть его белой салфеткой, а затем обработать специальным средством от пятен.

К примеру, если беда случилась вечером, а такого средства у вас нет – воспользуйтесь газированной водой. Налейте его на пятно и оставьте на ночь.

Из белой одежды красное вино можно отстирать благодаря уксуса с несколькими каплями средства для мытья посуды. Кислотность уксуса растворяет связь между красителем и волокном ткани, благодаря чему моющее средство легче удаляет остатки пигмента.



Пятна от вина можно вывести / Фото Pinterest

Что касается домашних подручных средств, то воспользоваться можно перекисью водорода и моющим средством для посуды. Смешайте переброс с течением в пропорции 3:1. Смесь вылейте на пятно и оставьте на 20 минут. Будьте осторожны и помните, что перекись водорода отбеливает вещи, поэтому важно этот способ применять к одежде белого цвета.

Еще один интересный метод состоит в том, чтобы насыпать на мокрое пищевое пятно соду с уксусом. Пузырное действие пищевой соды и белого уксуса может удалить винное пятно из волокон. После того, как пузырьки прекратятся, промокните или промойте соду и уксус в холодной воде.

Что касается старых пятен на одежде от вина, то вам поможет только качественное пятно.