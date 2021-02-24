По данным из разных стран, в 2020 году уровень стресса у людей вырос в среднем на более чем 50% и до сих пор не вернулся к уровню 2019. Специалисты объясняют это потерей ощущения контроля над собственной жизнью ("неизвестно, что будет завтра"), а это – одна из наиболее важных составляющих психологического благополучия.

Пожалуй, сегодня не найдется человека, который бы не переживал стрессов из-за проблем на работе либо в семье, болезней близких или финансовых трудностей. Негативно влияет на психологическое состояние и пандемия COVID-19. Страх заболеть и умереть, страх потерять средства к существованию, страх "пустых полок" в магазинах и вынужденное ограничение социальных контактов привело к тому, что люди стали чаще жаловаться на бессонницу, проблемы с концентрацией внимания и проблемы с памятью.

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Как показало исследование ученых из клиники Сан-Рафаэль, среди тех, кто уже переболел коронавирусом (а таких в Украине только по официальным данным - более 12 млн.), у каждого второго развиваются психические расстройства: тревожность, депрессия, посттравматические стрессовые расстройства, бессонница, обсессивно-компульсивные расстройства и тому подобное.



Как бороться со стрессом / Фото Pexels

По данным из разных стран, в 2020 году уровень стресса у людей вырос в среднем на более чем 50% и до сих пор не вернулся к уровню 2019. Специалисты объясняют это потерей ощущения контроля над собственной жизнью ("неизвестно, что будет завтра"), а это – одна из наиболее важных составляющих психологического благополучия.

Однако и без пандемии быстрый темп жизни, постоянный прессинг задач и обязанностей вызывает повышенную тревожность, фрустрацию и хроническую усталость, что в результате приводит к ожирению, сахарному диабету, гормональным нарушениям и даже раку.

Как повысить свою стрессоустойчивость? Попробуйте релаксационную технику с элементами медитации:

Шаг первый

Создайте комфортную для себя среду.

Найдите тихое место, где вы можете уединиться.

Приглушите свет.

Сядьте в мягкое кресло с удобной спинкой или лягте на ровную поверхность.

Выключите телефон.

Шаг второй

Примите соответствующее положение тела.

Перед медитацией наденьте удобную одежду.

Держите спину прямо (так, будто кто-то тянет вас за макушку вверх).

Сидите спокойно. Следите за собственным дыханием.

Закройте глаза, но взгляд при этом не опускайте - смотрите прямо.

Попробуйте максимально расслабиться.

Шаг третий

Выполните дыхательное упражнение.

Сосредоточьтесь на дыхании - на каждом вдохе и выдохе.

Посчитайте каждый вдох и выдох от одного до десяти и, наоборот, от десяти до одного (считайте парами - вдох-выдох, вдох-выдох и т.д.).

Не концентрируйтесь ни на одной из мыслей.

По окончании посидите минуту, откройте глаза и обратите внимание на среду, в которой находитесь (свет, цвет стен в комнате).



Занимайтесь дыхательными практиками / Фото Pexels

Такую простенькую медитацию можно практиковать ежедневно. В ментальных техниках важен ритуал и повторение конкретных действий, которые действуют на наш мозг как переключатель от состояния напряженности и тревожности к состоянию расслабления и покоя.

"Перезагрузка" ума за 10 минут

Установите таймер на 10 минут.

Выключите телефон или поставьте его в беззвучный режим.

Разложите на полу коврик для занятий по йоге или обычное одеяло.

Сядьте или лягте (в этом положении вам должно быть удобно).

Включите негромкую расслабляющую музыку или (если вам так нравится) можете и дальше оставаться в тишине.

Сосредоточьте все внимание на своем дыхании.

В конце поблагодарите себя за этот день (который ждет вас впереди или уже подбегает к концу).

Хорошей идеей является практиковать йогу или пилатес. Регулярно работая с телом, вы можете влиять на физиологические реакции своего организма, душевное состояние, настроение и даже изменить способ реакции на стрессовые ситуации. Расслабление мягких тканей (мышц, фасций, которые называют "мягким скелетом" человеческого тела и суставов), мягкая компрессия поверхностей тела, выравнивание потоков крови и лимфы в нем - это то, чего можно достичь благодаря правильным движениям, выполняя их без спешки и лишних усилий.



Позаботьтесь о полноценном расслаблении / Фото Pexels

Даже если вы просто сидите или лежите, но при этом правильно дышите, ваше тело уже выполняет много работы. Движение диафрагмы и грудной клетки обеспечивает эффект деликатного массажа внутренних органов и позвоночника, стимулирует отток лимфы и кровоток, регулирует "градус напряжения" нервной системы.

Возможно, вам просто не хватает витаминов

Речь идет о витаминах группы В – В1, В6 и В12.

Витамин В1 (тиамин) обеспечивает обменные процессы в нервной ткани и участвует в более чем 20 метаболических процессах, в том числе синтезе аденозинтрифосфата – главного донора энергии в головном мозге.



В каких продуктах искать витамин B / Фото Pexels

Суточная потребность в витамине В1 – примерно 2 миллиграмма. Первые симптомы его недостатка проявляются через 3 недели – человек жалуется на усталость, раздражительность, ухудшение настроения и концентрации внимания. Чаще всего от дефицита тиамина страдают люди пожилого возраста (около 50% лиц из этой возрастной категории), алкоголики, вегетарианцы, если их рацион не сбалансирован, больные сахарным диабетом (особенно с кетоацидозом), пациенты с ожирением, которые прошли бариатрическое вмешательство, курильщики, онкобольные, пациенты, которые применяют в лечении антибиотики и сульфаниламидные препараты, а также беременные женщины.

В каких продуктах искать

мясе;

печени;

яйцах;

дрожжах;

бобовых;

цельнозерновом хлеба;

молоке.

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в синтезе нейромедиаторов – серотонина, дофамина и адреналина. При его дефиците человек становится нервным, раздражительным, у него могут неметь руки-ноги. Впоследствии (если запасы витамина не пополнить) развивается депрессия или другие психические расстройства.

Суточная потребность пиридоксина для мужчин – 1,5 миллиграммов для женщин – 1,2 миллиграммов. В период беременности дозу следует увеличить до 1,9 миллиграммов, поскольку этот витамин обеспечивает нормальное развитие мозга ребенка.

В группе риска возникновения дефицита пиридоксина – пациенты, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты и больные на гемодиализе (80%). По подсчетам ученых, от недостатка витамина В1 страдает каждый десятый взрослый. Однако врачи не советуют покупать аптечные препараты – начните с коррекции меню. При передозировке пиридоксина (500 миллиграммов в сутки) может развиться периферическая нейропатия – поражение периферической нервной системы.

В каких продуктах искать

гречневой каши;

мясе;

птице (индейке, курятине);

овощах (больше всего - в брокколи и картофеле);

продуктах из цельного зерна;

зародышах пшеницы;

дрожжах;

сои;

бананах;

молочных продуктах;

рыбе;

яйцах.

Учтите, что при термической обработке теряется от 30% до 50% содержания пиридоксина, а при замораживании – от 15% до 70%.

Витамин В12 (цианокобаламин) защищает от болезни Альцгеймера и психических заболеваний. Суточная норма для взрослых людей – 2,4 микрограмма, для беременных – 2,6 микрограмм.



В каких продуктах содержится В12 / Фото Pexels

Наибольший недостаток этого витамина испытывают пациенты с кишечными заболеваниями или гастритом с повышенной кислотностью желудка, при наличии паразитов в пищеварительной системе, приеме некоторых лекарств (метформина, колхицина, ацетилсалициловой кислоты, сульфасалазина и ингибиторов протонной помпы), вегетарианцы, люди пожилого возраста (особенно перенесшие операции на желудке).

Ученые давно доказали связь между нехваткой цианокобаламина и нарушениями функционирования нервной системы. Дефицит витамина В12 проявится повышенной утомляемостью, проблемами с концентрацией внимания и памятью (прежде всего у пожилых людей), а также неврологическими симптомами, что является следствием нарушения работы миелиновых оболочек нейронов: онемением и покалыванием в нижних конечностях, нарушениями походки и равновесия, чувством прохождения тока вдоль позвоночника при наклоне головы вперед. В более серьезных случаях могут возникать судороги и нарушение зрения. Витамин В12 принимает также участие в синтезе серотонина – гормона, который отвечает за настроение.

В каких продуктах искать

мясе;

рыбе;

молоке;

яйцах;

сырах.

Благодаря тому, что этот витамин является водорастворимым, передозировать его сложно – избыток выведется через кожу и с мочой.

Если чувствуете, что не справляетесь сами – обратитесь к специалисту.

Как утверждают эксперты по психическому здоровью, по состоянию на сегодня от психических заболеваний страдает 2 – 3% населения Земли, а от психических расстройств более 30%! В то же время в странах с низким и средним уровнем доходов, к которым относится и Украина, 75% лиц с психическими расстройствами, неврологическими нарушениями и разного рода зависимостями не получают профессиональной помощи.