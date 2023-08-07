Если использовать гаджеты за два часа до сна, то мы будем нарушать циркадный ритм, который подсказывает нам, когда нужно спать, а когда – просыпаться.

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Клетки человека имеют биологические часы. Эти сложные молекулярные процессы отсчитывают определенную периодичность реализации различных задач в клетке. Также они поддерживают цикличность – "приблизительносуточную" (циркадную) ритмику. Простыми словами, она разделяет процессы на дневные и ночные. Наша задача ночью – спать.

Главный внешний фактор, который помогает мозгу быть в курсе который час – это изменение степени освещенности. Такую информацию мозг получает через особые клетки сетчатки, которые работают, даже когда глаза закрыты. Они непрерывно контролируют ситуацию, воспринимая свет разной длины волны и интенсивности.



Научитесь засыпать без гаджетов / Фото с Instagram

Это означает, что яркая круглосуточная аптека напротив вашего окна, ночник и свет от гаджетов нарушают ваши циркадные ритмы.

Было бы идеально отказаться от гаджетов после 20 часов вечера. Это улучшило бы ваше качество сна, а ваш организм бы лучше отдохнул. Если такой возможности нет, переключайте гаджеты в желтый ночной режим. Это не заблокирует весь яркий свет от экрана, но снизит его привлекательность, так что вы захотите меньше времени листать ленту.

3 причины отказаться от гаджетов

Мелатонин (известный как гормон сна) наш мозг производит в ответ на тьму. Синий свет гаджетов подавляет его пропитку, а это затрудняет засыпание.

Внезапно вспыхивающие ночью оповещения, жужжание и свет могут мгновенно разбудить вас и нарушить процессы восстановления организма.

Гаджеты также могут отвлекать вас от сна, держа ваш мозг «наготове», например, из-за постоянного стресса от воздушных тревог. Из-за этого может быть труднее уснуть.

С чего начать?