Независимо от того, что именно вы готовите, вам точно понадобятся некоторые пряности. Добавить специи в ваше блюдо – это самый простой способ добавить немало вкуса и аромата любым продуктам.

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Черный перец горошком

Если вы часто готовите дома, вы, несомненно, уже знаете о том, как черный перец незаменим. Впрочем, помните о том, что целые горошины перца подойдут для кулинарии гораздо лучше измельченной приправы. В целом перцы масла разрушаются не столь быстро, и это позволяет сохранять вкус гораздо дольше.

Также есть розовый и белый перец горошком, однако даже обычный черный прекрасно удовлетворит ваши кулинарные потребности.

Тмин

Вы точно знаете этот землянистый, ореховый аромат, который тмин придает некоторым блюдам. Эта специя очень универсальна и содержит очень много масел, а это значит, что вам понадобится совсем немного приправы, чтобы сделать вашу пищу ароматной.



Тмин дольше сохраняется целым / Фото Pexels

Тмин также лучше покупать целиком и измельчать уже при необходимости. Это не только поможет лучше раскрыть аромат и вкус, но и подольше сохранять приправу. Кроме того, тмин является составной частью большого количества смеси специй: например, порошков кари и чили.

Куркума

Эта ярко-оранжевая специя известна тем, что ее часто используют в индийской и тайской кухне. Однако она может удивить вас, ведь подойдет и для многих других блюд.

Куркума относится к семейству имбирных и имеет мягкий цветочный вкус. Эксперты убеждены, что добавление этой приправы в вашу еду кардинально изменит правила домашней кухни независимо от того, что именно вы готовите.

Корица

Вам может показаться, что корица подходит только для выпечки, однако эта пряность отлично подойдет и для пикантных и интересных блюд. К тому же учитывайте, что происхождение этой специи очень сильно влияет на ее вкус.

Большинство людей привыкли к древесному вкусу индонезийской корицы, однако если вы хотите попробовать более острый вариант, вам следует разыскать вьетнамскую приправу.

Копченая паприка

Если вы хотите добавить вашей пище запах дыма и огня, копченая паприка идеально подойдет для этого. Эта приправа относится к той же семье, что и острый красный перец, но имеет гораздо более мягкий вкус.

Особенно хорошо она будет подходить к вегетарианским блюдам, но может дополнить и мясные закуски.