Дерматологи давно выделили ряд витаминов, помогающих сделать кожу здоровой. Начните употреблять определенный ряд витаминов, чтобы сделать свою кожу лучше.

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Витамин А

Витамин А поможет вашей коже всегда быть мягкой, гладкой и эластичной. Он способствует обновлению клеток, увеличению толщины эпидермиса и эластичности кожи, придает коже молодой вид.

Витамином А богатая капуста, шпинат, помидоры, яйца, манго и дыня.

Витамин B

Витамин B5 помогает обновлению тканей. Этот витамин в достаточном количестве содержится в грибах, авокадо, орехах, семенах и куриной грудке.

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Витамин С

Витамин С может осветлить кожу и выровнять гиперпигментацию. Этого витамина много в молодой капусте и цитрусовых.

Витамин D

Витамин D уменьшает симптомы и ускоряет лечение акне. Его можно найти в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сардины, а также в яичных желтках.

Витамин E

Витамин Е является хорошим увлажняющим средством и защищает от ультрафиолета и свободных радикалов. Витамин Е преимущественно содержится в зеленых листовых овощах, бобовых, орехах, цельных злаках и отрубях.