Витамин D является жирорастворимым витамином, а ето значит, что его усвоение зависит от способности кишечника поглощать жир из пищи. Большинство людей знают, что пребывание на солнце помогает нашей коже вырабатывать витамин D самостоятельно.

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Витамина D много в жирной рыбе и морепродуктах, в частности в печени трески, лососи и сардинах. Впрочем, прежде чем начать употреблять витамин D дополнительно в виде добавки, важно знать, как лучше их принимать.

Поддерживайте здоровый вес

Поскольку витамин D является жирорастворимым, то чем больше у человека избыточный вес, тем больше витамина D будет находиться в жировых клетках, а не в кровообращении. По этой причине люди с избыточным весом и ожирением часто испытывают дефицит витаминов и нуждаются в более высоких дозах.

Ешьте продукты, которые богаты бором

Бор – это элемент в пище, который помогает организму усваивать витамины и минералы. Он также помогает регулировать магний и фосфор, которые являются ключевыми элементами метаболизма витамина D. Хотя нет установленных диетических рекомендаций по бору, все же важно убедиться, что вы получаете его ежедневно. Больше всего бора содержится в яблоках, кофе, молоке и картофеле.



Витамин D – залог здорового развития / Фото с БГМУ

Убедитесь, что в вашей добавке есть витамин К

Если вы не едите много паштета из гусиной печени, то, вероятно, не получаете достаточное количество биодоступного витамина К. Выбирая добавки с витамином D, попробуйте найти капсулы, в которых также содержится витамин K2.

Оба витамина работают синергетически. Витамин D3 помогает телу легко усваивать кальций, а K2 способствует тому, чтобы кальций попал в кости, а не в артерию.

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Принимайте витамины с едой

Диетологи всегда советуют принимать добавки вместе с едой. Витамины D и K являются жирорастворимыми, поэтому их следует принимать вместе с пищей, содержащей некоторое количество жира. Это улучшит их всасывание в кровоток. Это может быть тост из авокадо или приготовленная еда на оливковом масле.