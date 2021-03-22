Витамины, которые ускоряют метаболизм: в каких продуктах искать
Некоторые витамины и минералы способствуют улучшению метаболизма. И большинство из них можно получить из пищи. Составили список из 5 элементов, которые помогут поддержать вес, а также продукты, из которых вы получите суточную норму этих витаминов и минералов.
Источник:Medical News Today
Метаболизм – это процессы в теле, необходимые для поддержания жизни. Благодаря процессу метаболизма ваше тело превращает пищу, которую вы употребляли в энергию. В широком смысле термин охватывает все химические процессы, в частности дыхания, переваривание пищи и восстановление клеток.
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Перед применением витаминов для активизации обмена веществ, следует проконсультироваться с врачом. Высокие дозы некоторых добавок могут вызвать побочные эффекты, ухудшить общее чувство и привести к передозировке. Поэтому самый безопасный способ потреблять больше витаминов и минералов, которые способствуют метаболизму – обеспечить здоровый, сбалансированный и разнообразный рацион.
Витамины группы В
Витамины для улучшения метаболизма / Фото Pexels
К этой группе витаминов входят:
- В12
- биотин
- фолат
- В6
- пантотеновая кислота или В5
- ниацин или В3
- рибофлавин или В2
- тиамин или В1.
Дефицит одного из витаминов группы B может повлиять на другие витамины из группы, что и становится причиной нарушенного обмена веществ.
- B12 необходим для метаболизма белков и жиров.
- Для корректной работы метаболизма нужен B6 и фолат.
- B6 помогает с обменными процессами белка.
- Тиамин помогает организму метаболизировать жиры, белки и углеводы.
Здоровый обмен веществ гарантирует, что организм использует жиры, белки и углеводы для энергии, а не отложит их как жир.
Среди продуктов с высоким содержанием витаминов группы B:
- нежирное мясо и морепродукты
- цельные зерна, включая ячмень и коричневый рис
- молочные продукты
- яйца
- бананы, яблоки, виноград и арбуз
- орехи и семена
- шпинат, картофель и кабачки.
B12 присутствует только в продуктах животного происхождения, то есть вегетарианцы и веганы могут страдать от его дефицита. Если добавки – не ваш вариант, попробуйте добавить в рацион:
- молоко на растительной основе
- пищевые дрожжи
- тофу.
Витамин D
Витамины для ускорения метаболизма / Фото Pexels
Исследования, изучавшие уровень витамина D и вес у пожилых женщин и детей, обнаружили, что участники с большим количеством жира имели низкий уровень витамина D. Сегодня исследователи не уверены, способствует низкий уровень витамина D ожирению, но некоторые данные свидетельствуют, что витамин D может помочь контролировать уровень сахара в крови.
В отличие от других необходимых витаминов, люди могут получать витамин D из солнечного света. В пасмурное время года вам помогут следующие продукты:
- яичные желтки
- жирная рыба (лосось, скумбрия и сардины)
- печень
- молочные продукты
- молоко на растительной основе
- некоторые виды грибов.
Исследование 2016 показало, что женщины в постменопаузе с диабетом 2 типа, которые употребляли йогурт с витамином D, смогли нормализовать уровень сахара. Дополнительный эффект от такой диеты проявился в уменьшении объемов талии добровольцев.
Кальций
Кальций является одним из важнейших компонентов для здорового метаболизма, здоровье костей и контроля уровня сахара в крови.
Исследование 2010 года свидетельствует о том, что добавление в рацион продуктов, обогащенных кальцием в сочетании с витамином D, способствует снижению веса. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы определить, является ли потребление кальция эффективной методикой похудения.
Продукты с высоким содержанием кальция:
- молоко
- йогурт
- злаки
- апельсиновый сок
- зелень, листовые овощи
- семена
- миндаль.
Железо
Витамины для ускорения метаболизма / Фото Pexels
Тело нуждается в железе для здорового роста, развития, обмена веществ, нормального функционирования клеток и правильного функционирования гормональной системы. Железо необходимо для переноса кислорода, поэтому при дефиците элемента мышцы недополучают достаточного количества О2. Мышцы с низким содержанием кислорода не могут сжигать жир, соответственно – человек набирает лишний вес.
Чтобы получить железо с пищей, добавьте в свой рацион:
- мясо
- фасоль
- злаки
- коричневый рис
- орехи
- зелень и листовые овощи
- тофу и сою.
Магний
Дефицит магния останавливает химические реакции, которые необходимы для выработки энергии в организме. Именно она запускает множество реакций, в том числе и метаболизм. Чтобы получить достаточное количество этого элемента, достаточно употреблять:
- орехи и семена
- бобовые
- шпинат
- бананы
- лосось и палтус
- цельные зерна
- картофель.
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