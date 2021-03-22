Некоторые витамины и минералы способствуют улучшению метаболизма. И большинство из них можно получить из пищи. Составили список из 5 элементов, которые помогут поддержать вес, а также продукты, из которых вы получите суточную норму этих витаминов и минералов.

Метаболизм – это процессы в теле, необходимые для поддержания жизни. Благодаря процессу метаболизма ваше тело превращает пищу, которую вы употребляли в энергию. В широком смысле термин охватывает все химические процессы, в частности дыхания, переваривание пищи и восстановление клеток.

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Перед применением витаминов для активизации обмена веществ, следует проконсультироваться с врачом. Высокие дозы некоторых добавок могут вызвать побочные эффекты, ухудшить общее чувство и привести к передозировке. Поэтому самый безопасный способ потреблять больше витаминов и минералов, которые способствуют метаболизму – обеспечить здоровый, сбалансированный и разнообразный рацион.

Витамины группы В