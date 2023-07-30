Морковь является одним из самых здоровых продуктов, которыми вы можете перекусить. Впрочем, стоит обращать внимание на негативные реакции, которые она может вызвать. Съедайте в день 3-4 морковки, чтобы не повредить организму.

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Избыток витамина А

Люди, слишком много употребляющие моркови, могут получить многовато витамина А в своем организме. Гипервитаминоз может вызвать потерю аппетита, тошноту, рвоту, диарею, выпадение волос, усталость и носовое кровотечение.

Хроническая токсичность витамина А может поражать многие системы органов. Он может препятствовать формированию костей, что приводит к ослаблению костей и переломов. Длительная токсичность витамина А может также повлиять на функцию почек.



Морковь может вредить / Фото с Блог Таблица Калорийности

Аллергия

Аллергия на морковь может затронуть более 25% людей с пищевой аллергией. Симптомы аллергии на морковь включают зуд, крапивницу, кожную сыпь или отек губ, а также раздражение глаз и носа.

Метеоризм

Некоторым людям морковь трудно переварить, и это приводит к расстройству желудка или спазмам желудка. Если вы съедите слишком много моркови, это может привести к метеоризму (газам в животе).

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Обесцвечивание кожи

Употребление в пищу слишком большого количества моркови может вызвать состояние, называемое каротинемией. Это вызвано слишком большим количеством бета-каротина в крови, что вызывает либо оранжевую окраску кожи или мочи, либо то и другое.

Каротинемия крайне маловероятна, если только вы не находитесь на строжайшей диете, при которой вы должны есть слишком много моркови в течение длительного времени. Одна средняя морковь содержит около 4 миллиграммов бета-каротина. Потребление более 20 мг бета-каротина ежедневно в течение нескольких недель может привести к изменению цвета кожи.