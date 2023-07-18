Виноградинки маленькие, и, не замечая этого, их можно съесть слишком много. Одна полная чашка (90 г) может содержать более 60 калорий.
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Регулярное употребление больших порций винограда может привести к увеличению веса. Виноград содержит натуральные сахара, такие как глюкоза и фруктоза, которые могут вызвать скачок уровня сахара в крови при употреблении в больших количествах.
Виноград также содержит клетчатку. Потребление чрезмерного количества клетчатки может привести к запоров. Большинство побочных эффектов винограда связано с его чрезмерным потреблением. И хотя побочные эффекты встречаются редко, важно, чтобы вы знали о них.
Салициловая кислота в винограде может вызвать проблемы с пищеварением. Это происходит, если вы переедаете виноград. Употребление слишком большого количества винограда в день также может привести к диарее. Увеличение веса с течением времени – еще один возможный побочный эффект чрезмерного потребления винограда.
Виноград имеет побочные эффекты.
Вздутие живота
В винограде содержится салициловая кислота. Некоторые исследования указывают на непереносимость этой кислоты, которая характеризуется местным воспалением желудочно-кишечного тракта, болью в животе, диареей и вздутием живота.
Виноград, как правило, безопасен в отношении кислотного рефлюкса. Однако лучше избегать кислого или не очень спелого винограда, поскольку он имеет более высокую кислотность,
– отметил врач Джесси Федер.
Диарея
Виноградный сок может вызвать диарею у отдельных людей, поскольку содержит простые сахара.
Увеличение веса
Употребление слишком большого количества винограда за один раз может привести к быстрому накоплению калорий.
Лучше употребляйте виноград как закуску. Он содержит меньше калорий, чем печенье или мюсли, но не злоупотребляйте большим количеством виноградин.
Проблемы с почками
Исследования показали острую почечную недостаточность у собак после употребления винограда. Сообщалось, что после употребления винограда собак рвало. У них также были потеря аппетита, вялость и диарея.
В отчете Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек говорится, что люди с прогрессирующим хроническим заболеванием почек и прогрессирующим диабетом ограничивают потребление определенных продуктов, включая виноград.
Другое исследование предлагает ограничить потребление винограда конкордом людьми с камнями в почках из-за высокого содержания в нем оксалатов.