Виноградинки маленькие, и, не замечая этого, их можно съесть слишком много. Одна полная чашка (90 г) может содержать более 60 калорий.

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Регулярное употребление больших порций винограда может привести к увеличению веса. Виноград содержит натуральные сахара, такие как глюкоза и фруктоза, которые могут вызвать скачок уровня сахара в крови при употреблении в больших количествах.

Виноград также содержит клетчатку. Потребление чрезмерного количества клетчатки может привести к запоров. Большинство побочных эффектов винограда связано с его чрезмерным потреблением. И хотя побочные эффекты встречаются редко, важно, чтобы вы знали о них.

Салициловая кислота в винограде может вызвать проблемы с пищеварением. Это происходит, если вы переедаете виноград. Употребление слишком большого количества винограда в день также может привести к диарее. Увеличение веса с течением времени – еще один возможный побочный эффект чрезмерного потребления винограда.



Виноград имеет побочные эффекты.

Вздутие живота

В винограде содержится салициловая кислота. Некоторые исследования указывают на непереносимость этой кислоты, которая характеризуется местным воспалением желудочно-кишечного тракта, болью в животе, диареей и вздутием живота.

Виноград, как правило, безопасен в отношении кислотного рефлюкса. Однако лучше избегать кислого или не очень спелого винограда, поскольку он имеет более высокую кислотность,

– отметил врач Джесси Федер.

Диарея

Виноградный сок может вызвать диарею у отдельных людей, поскольку содержит простые сахара.

Увеличение веса

Употребление слишком большого количества винограда за один раз может привести к быстрому накоплению калорий.

Лучше употребляйте виноград как закуску. Он содержит меньше калорий, чем печенье или мюсли, но не злоупотребляйте большим количеством виноградин.

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Проблемы с почками

Исследования показали острую почечную недостаточность у собак после употребления винограда. Сообщалось, что после употребления винограда собак рвало. У них также были потеря аппетита, вялость и диарея.

В отчете Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек говорится, что люди с прогрессирующим хроническим заболеванием почек и прогрессирующим диабетом ограничивают потребление определенных продуктов, включая виноград.

Другое исследование предлагает ограничить потребление винограда конкордом людьми с камнями в почках из-за высокого содержания в нем оксалатов.