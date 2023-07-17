Если вы до сих пор периодически выпиваете пиво или вино, вам нужно знать о том, что эти напитки могут сделать с вашим внешним видом. На коже могут появиться не только сыпь и прыщи, но и более серьезные заболевания.

К слову Как увеличить шансы забеременеть: простые и легкие советы, которые вас удивят

Чем вреден алкоголь

Некоторые люди употребляют алкоголь, чтобы справиться с бессонницей, ведь он вызывает сонливость и может помочь уснуть, однако в долгосрочной перспективе он может только навредить. Спирт приводит к нарушению ритмов сна и может вызвать беспокойство в течение всей ночи.

Так что если вы постоянно имеете темные круги под глазами, проблема может быть в употреблении алкоголя. Вам могут помочь холодные компрессы, однако лучшим вариантом будет хорошо выспаться.

Также алкоголь может быть причиной постоянного покраснение лица – это заболевание называется розацеа. Оно приводит к тому, что все ваше лицо, особенно щеки, нос, подбородок и лоб, постоянно раздражаются. Вспышка этой болезни может быть вызвана именно алкоголем.

Еще одно заболевание кожи, в котором следует обвинять лишний бокал пива – крапивница. Из-за нее у вас раздражаются отдельные участки кожи, и она начинает чесаться. Крапивница может длиться от нескольких часов до нескольких дней, лечить ее рекомендуют прохладными компрессами или специальными препаратами.

Это заболевание может быть наследственным, или проявиться как реакция на ингредиенты алкоголя.



Алкоголь может вызвать бессонницу и темные круги под глазами / Фото Pexels

Следующее распространенное последствие чрезмерного употребления спиртных напитков – целлюлит. Это бактериальная инфекция кожи, обычно поражающая голени. Из-за нее кожа отекает, становится теплой на ощупь, краснеет и болит. Целлюлит – серьезное заболевание, которое нужно лечить антибиотиками.

Вы могли и не подозревать, однако алкоголь может привести даже к появлению перхоти. Кроме того, напитки могут вызвать появление зудящих пятен жирной кожи по всему телу.

Но самое страшное последствие употребления алкоголя – повышение риска развития рака полости рта, горла, голосовой системы и пищевода. Может повлечь за собой и развитие многих типов рака кожи.