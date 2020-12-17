Практически все воспалительные процессы в человеческом организме, сопровождается повышенной температурой тела. Что же нужно знать об этом состоянии, чтобы оказать правильную помощь себе и близким?

Температура является одним из самых распространенных симптомов простуды и может появляться в любом возрасте. Ее высокий уровень особенно опасен для детей, поскольку защитные функции их организма находятся на этапе формирования, а внутренние процессы терморегуляции еще не совершенны.

Сегодня мы выясним, что представляет собой температура тела, как правильно ее измерить и что может стать причиной лихорадки.

Температура тела – это показатель теплового состояния организма животных и человека. Поддержание этого показателя в определенных пределах – одно из важнейших условий нормальной жизнедеятельности.

Что влияет на температуру тела

Интересно, что на температуру тела существенно влияет даже температура окружающей среды.

Температура кожи конечностей в норме составляет около 30°C. Во время пребывания в финской сауне, где температура воздуха составляет 80-100°C, она может повыситься до 45-48°C, а при переохлаждении – снижаться до 5-10°C.

Также температура тела может колебаться сезонами: летом она на 0,1–0,3°C выше, чем зимой.

Что влияет на температуру тела / Фото Pinterest

На столбик термометра влияет и метод измерения. Ведь измерять температуру тела можно не только под мышками, но и с помощью других частей тела:

при ректальном определении температуры (измерение ее в прямой кишке): в норме она будет близка к 37°C;

температуры (измерение ее в прямой кишке): в норме она орально (измеряемая в ротовой полости, под языком): она будет меньше на 0,2–0,3°C , если сравнивать с показателем ректального определения;

(измеряемая в ротовой полости, под языком): она будет , если сравнивать с показателем ректального определения; в паховой впадине она составит 36,6°C.

Последний фактор, который влияет на температуру тела – время суток.

В людей возможны выраженные суточные колебания температуры тела в диапазоне 0,1–0,6°C.

Самая высокая температура тела фиксируется во второй половине дня, самая низкая – ночью.

Что известно об уровнях повышения температуры

Согласно отношением к нормальному уровню температурных показателей, выделяют 5 уровней ее повышения:

субнормальная (наблюдается у пожилых людей и резко ослабленных людей) – 35-36°C ;

(наблюдается у пожилых людей и резко ослабленных людей) – ; субфебрильная (слабая) – когда температура повышается не более, чем на 1°C от нормальной температуры тела;

(слабая) – когда температура повышается от нормальной температуры тела; фебрильная (умеренная) – температура повышается на 1-2°C;

(умеренная) – температура пиретичная или высокая – до 3°C;

или высокая – до 3°C; гиперпиретическая (очень высокая) – более чем на 3°C, по сравнению с максимальной нормой.

Когда можно сбивать температуру / Фото Gettyimages

Итак, если температура тела меньше чем 39°C, ее не нужно сбивать (кроме случаев, входящих в группу риска). Это касается как взрослых больных, так и детей. Только в случае, если отметка термометра поднялась ближе к цифре 39, организм начинает терять жидкость в избыточном количестве, чрезвычайно ощутимое повышение потребности в кислороде, возникает негативное влияние на функции внутренних органов и работу нервной системы.

Высокий уровень температуры тела – это универсальная реакция организма на вторжение возбудителей различных болезней, которые могут быть вызваны вирусами или бактериями.

Благодаря подъему температуры, организм вступает в личную борьбу с возбудителем, создавая неблагоприятные условия для его существования и размножения. В то же время происходит активизация иммунных систем организма и образование антител для стимуляции фагоцитоза (поглощение бактерий лейкоцитами).

А как же быть родителям малыша, если у него поднялась температура? Какие препараты помогут сбить температуру и не навредят здоровью малышей?

Температура у детей: методы борьбы / Фото Rawpixel

Температура у детей

Известно, что большое количество заболеваний у детей, особенно вирусного генеза, сопровождается повышением температуры тела, и часто этот симптом может быть первым или даже единственным проявлением болезни. В зависимости от течения болезни и от особенностей теплоотдачи организма, различают 2 вида лихорадки: "розовую" ("красную") и "бледную".

Розовая лихорадка

При "розовой" лихорадке общее состояние ребенка, вопреки существенному повышению температуры тела, нарушается незначительно: кожа красная, горячая на ощупь, влажная, конечности теплые. Происходит адекватная теплоотдача.

Если вы заметили, что кожа ребенка красная и горячая на ощупь, это значит, что стоит прибегнуть к таким мерам:

ребенка следует раскрыть, обеспечив доступ свежего воздуха ;

; дать достаточное количество жидкости (теплый чай, минеральная негазированная вода, морсы, отвары малины, шиповника и т.п.);

(теплый чай, минеральная негазированная вода, морсы, отвары малины, шиповника и т.п.); применить физические методы охлаждения : обтирание тела водой температурой 24–28°C. Стоит помнить, что холодная вода может вызвать спазм сосудов, что уменьшит теплоотдачу внутренних органов;

: обтирание тела водой температурой 24–28°C. Стоит помнить, что холодная вода может вызвать спазм сосудов, что уменьшит теплоотдачу внутренних органов; если ребенок начал потеть, надо чаще менять одежду на сухую и давать больше пить,

и давать больше пить, жаропонижающие препараты показаны при температуре тела в подмышечной области> 38,5°C.

Виды лихорадки / Фото Pinterest

Бледная лихорадка

При "бледной" лихорадке наблюдается периферический спазм сосудов, бледная, "мраморная", сухая кожа, кисти и стопы – синюшного цвета, холодные конечности. Ухудшается общее состояние ребенка: угнетение, слабость, сонливость (возможно возбуждение), могут возникать галлюцинации и судороги. При таком самочувствие теплоотдача нарушена.

Неотложная помощь при "бледной" лихорадке:

жаропонижающие средства назначают при температуре >38°C, а у детей из группы риска – >37,5°C ;

; нельзя использовать обтирание водой, поскольку это только усилит спазм сосудов;

водой, поскольку это только усилит спазм сосудов; температуру тела следует проверять каждые 20–30 мин, пока она не снизится до 37–37,5°C.

В обоих случаях понадобятся препараты, помогающие организму самостоятельно регулировать температуру тела. Например, натуральный препарат растительного происхождения Вибуркол.

Вибуркол / Фото Heel

Он показан при воспалительных заболеваниях ЛОР-органов, инфекционных заболеваниях, в т.ч. ОРВИ. Препарат регулирует температуру тела (не является жаропонижающим средством), успокаивает нервное возбуждение, уменьшает боль, обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием, облегчает состояние больного при интоксикации. Препарат можно применять для лечения детей с рождения.

Если причиной лихорадки является вирус

Энгистол / Фото Heel

Как правило, одной из основных причин лихорадки может быть вирус. В таких случаях врачи могут рекомендовать средства, улучшающие защитные функции организма. Например, Энгистол, основным свойством которого является активация неспецифических механизмов защиты организма при острых и хронических заболеваниях вирусной этиологии, будет целесообразным, обоснованным и безопасным. Ведь в состав препарата входят натуральные компоненты, он не имеет возрастных ограничений и может применяться для детей с рождения. Благодаря натуральному составу и сбалансированным дозам, препарат не имеет токсического воздействия на печень и имеет минимальное количество противопоказаний.

Для устранения воспаления

Лихорадочные состояния часто сопровождаются воспалительным процессом. К сожалению, далеко не все противовоспалительные препараты могут применяться для детей, и быть не только эффективными, но и безопасными. Леча детей, важно правильно завершить воспалительный процесс любой локализации. А неэффективное залечивание острого воспаления впоследствии может перейти в хроническую форму и беспокоить маленького пациента и в старшем возрасте.

Траумель / Фото Heel

Уменьшить риски осложнений в будущем, и улучшить ход заболевания могут таблетки Траумель С. Благодаря своему составу, препарат регулирует течение патологического процесса и может предупреждать переход воспаления с острой в хроническую форму, позволяющую завершить этот процесс правильно, даже на клеточном уровне и в максимально короткие сроки. Перечисленные эффекты проявляются благодаря активации защитных сил организма. К тому же препарат рекомендован для применения детям от рождения.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомьтесь с инструкцией лекарственные средства.

Будьте здоровы!