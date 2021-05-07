Из-за сидячего образа жизни проблема осанки стала особенно актуальной. Целый день в неудобном положении с напряженной спиной не идет на пользу здоровью. Осанка, в свою очередь, влияет не только на внешность, но и на работу внутренних органов. Если с этим ничего не делать, в перспективе вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Есть несколько способов, которые помогут предотвратить проблемы с осанкой. Главные из них – научиться сидеть правильно и не допускать распространенных ошибок.

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Ошибка 1: поддерживать осанку силой воли



Как улучшить осанку / Фото Pexels

Если во время прочтения статьи об опасности нарушений осанки вы решаете выпрямиться и ходить так всегда, скорее всего, у вас ничего не получится. Как только вы решите переключиться на другие дела, тело вернется в привычное положение.

Дело в том, что у людей есть 2 типа движений:

сознательные , которые контролируются мозгом,

, которые контролируются мозгом, автоматические, к которым как раз и относится осанка.

Это означает, что как бы мы не старались, контролировать ее не получится.

Ошибка 2: пытаться "прокачать" осанку

Для здоровой осанки нужно научиться расслаблять мышцы и только после этого переходить к их укреплению. Для этого подойдут упражнения с собственным весом, а также виды спорта, в которых задействовано как можно больше разнообразных движений.

Ошибка 3: считать, что осанка – это только мышцы

То, как человек держит себя, во многом зависит от внутренних ощущений и самооценки. Если вы уверены в себе и не чувствуете стыда, вам комфортно в собственном теле, держаться прямо будет значительно легче. Поэтому важно следить как за мышцами, так и за мыслями.

Как исправить осанку



Как исправить осанку / Фото Pexels

Балансируйте

Осанку можно тренировать дома, используя тренажеры или любые средства, что нашлись под рукой. Подойдет даже обычная пластиковая бутылка с водой. Попробуйте удержать на ней равновесие, когда занимаетесь другими делами (например, моете посуду или чистите зубы). Также попробуйте встать на одну ногу, во время телефонного разговора.

Улучшайте эргономику и снизьте гиподинамию

Мы сидим за неудобным столом, носим сумку на одном плече, склоняем голову к телефону, когда набираем сообщение – это все неправильная эргономика тела.

Гиподинамия – это отсутствие двигательной активности.

Если вы правильно организуете рабочее место, сократите количество часов, проведенных в статическом положении и разместите экраны так, чтобы вам не пришлось наклонять голову – вы улучшите 2 базовых показателя, которые влияют на осанку.

Добавьте разнообразие к тренировкам

Нередко в залах люди накачивают одну группу мышц, что не очень хорошо для осанки. Попробуйте добавить в свою жизнь танцы, теннис, футбол – занятия, которые требуют различных движений и быстрого переключения внимания.