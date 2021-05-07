Выпрямите спину: 3 ошибки, которые разрушают осанку
Из-за сидячего образа жизни проблема осанки стала особенно актуальной. Целый день в неудобном положении с напряженной спиной не идет на пользу здоровью. Осанка, в свою очередь, влияет не только на внешность, но и на работу внутренних органов. Если с этим ничего не делать, в перспективе вы можете столкнуться с серьезными проблемами.
Источник:Чемпионат
Есть несколько способов, которые помогут предотвратить проблемы с осанкой. Главные из них – научиться сидеть правильно и не допускать распространенных ошибок.
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Ошибка 1: поддерживать осанку силой воли
Как улучшить осанку / Фото Pexels
Если во время прочтения статьи об опасности нарушений осанки вы решаете выпрямиться и ходить так всегда, скорее всего, у вас ничего не получится. Как только вы решите переключиться на другие дела, тело вернется в привычное положение.
Дело в том, что у людей есть 2 типа движений:
- сознательные, которые контролируются мозгом,
- автоматические, к которым как раз и относится осанка.
Это означает, что как бы мы не старались, контролировать ее не получится.
Ошибка 2: пытаться "прокачать" осанку
Для здоровой осанки нужно научиться расслаблять мышцы и только после этого переходить к их укреплению. Для этого подойдут упражнения с собственным весом, а также виды спорта, в которых задействовано как можно больше разнообразных движений.
Ошибка 3: считать, что осанка – это только мышцы
То, как человек держит себя, во многом зависит от внутренних ощущений и самооценки. Если вы уверены в себе и не чувствуете стыда, вам комфортно в собственном теле, держаться прямо будет значительно легче. Поэтому важно следить как за мышцами, так и за мыслями.
Как исправить осанку
Как исправить осанку / Фото Pexels
Балансируйте
Осанку можно тренировать дома, используя тренажеры или любые средства, что нашлись под рукой. Подойдет даже обычная пластиковая бутылка с водой. Попробуйте удержать на ней равновесие, когда занимаетесь другими делами (например, моете посуду или чистите зубы). Также попробуйте встать на одну ногу, во время телефонного разговора.
Улучшайте эргономику и снизьте гиподинамию
Мы сидим за неудобным столом, носим сумку на одном плече, склоняем голову к телефону, когда набираем сообщение – это все неправильная эргономика тела.
Гиподинамия – это отсутствие двигательной активности.
Если вы правильно организуете рабочее место, сократите количество часов, проведенных в статическом положении и разместите экраны так, чтобы вам не пришлось наклонять голову – вы улучшите 2 базовых показателя, которые влияют на осанку.
Добавьте разнообразие к тренировкам
Нередко в залах люди накачивают одну группу мышц, что не очень хорошо для осанки. Попробуйте добавить в свою жизнь танцы, теннис, футбол – занятия, которые требуют различных движений и быстрого переключения внимания.
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