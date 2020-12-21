Высокочувствительные люди или люди с повышенной чувствительностью отличаются гиперболизированными переживаниями и чрезмерной эмоциональностью. Поэтому и подход к ним должен быть особый. Как обнаружить, что у вас, ваших друзей или детей признаки повышенной чувствительности? Поможет краткий список.

Термин "высокочувствительные люди" (ВЧЛ) появился в 1996 году после выхода книг психотерапевта Элейн Арон. За время практики женщина часто работала с пациентами, которые страдали от высокой эмоциональности, остро реагировали на события в жизни и не могли контролировать чувства. Их считали невротическими, тревожными и даже капризными.

Элейн выяснила, что на самом деле эти люди очень чувствительны и не имеют ничего общего с интроверсией или невротичность. Они сложнее воспринимают внешние раздражители (звуки, цвета, свет), эмоционально реагируют на события, легко перевозбуждаются, но это все лишь из-за повышенной чувствительности к сенсорной обработки, сообщает Knife.

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Согласно данным, повышенная чувствительность к сенсорной обработки наблюдается в 20% людей, а также свойственна некоторым животным. Функционирование гиперчувствительного мозга отличается тем, что он принимает более сенсорных сигналов и перегружается в процессе их обработки.

Особенности людей с повышенной чувствительностью / Фото Pexels

Из-за такой детализации, люди с повышенной чувствительностью лучше воспринимают детали и замечают то, чего не видят другие. Они легче приспосабливаются к настроению окружающих, понимают полутона и эмоции. Это помогает быть не только замечательными собеседниками, но и воспроизводить пойманы эмоции в творчестве.

Как возникает высокая чувствительность

Высокая чувствительность – это не расстройство, а особенность. Она проявляется​ у 15-20% людей. ВЧ передается генетически: во многих высокочувствительных родителей такие же чувствительные дети.

Поэтому, если вы заметили, что вы или ваши дети несколько выбиваются из общего контекста, вероятно, у вас есть ген высокой чувствительности.

Как распознать высокую чувствительность

Что такое высокая чувствительность / Фото Pexels

Арон разработала тест на уровень чувствительности. С его помощью вы самостоятельно сможете диагностировать это состояние. Просто отвечайте "да" или "нет" на перечисленные вопросы.

Я замечаю даже незначительные изменения в окружающей среде.

На меня влияют настроения других людей.

У меня повышенная чувствительность к боли.

Я замечаю, что в напряженные дни мне необходимо спрятаться: в постели, в затемненной комнате, в любом другом месте, где я смогу уединиться и отдохнуть от раздражителей.

На меня сильно влияет кофеин.

У меня быстро вызывают чувство растерянности сильные запахи, грубые ткани, внезапные звуки автомобильных сирен или гудков поблизости.

У меня насыщенная внутренняя жизнь.

Мне неприятен громкий шум.

Меня трогает живопись или музыка.

Я сознательный человек.

Меня легко испугать.

Я теряю контроль, когда мне приходится справляться с большим количеством дел за короткий срок.

Когда физическое окружение вызывает у людей дискомфорт, я знаю, как улучшить ситуацию (например, изменить освещение или пересесть на другое место).

Я раздражаюсь, когда меня заставляют выполнять несколько дел одновременно.

Я всеми силами стараюсь избегать ошибок и забывчивости.

Я избегаю фильмов и передач со сценами насилия.

Я нервничаю, когда вокруг меня происходит слишком много событий.

Сильный голод мешает мне сосредоточиться, влияет настроение.

Изменения в жизни становятся для меня сильным потрясением.

Я наслаждаюсь, замечая нежные и изящные запахи, вкусы, звуки, произведения искусства.

Я хочу организовать свою жизнь так, чтобы избежать потрясений и ситуаций, которые лишают меня душевного равновесия.

Когда мне приходится конкурировать с кем-либо или выполнять задание под наблюдением, я настолько сильно нервничаю, что мои результаты гораздо хуже обычных.

В детском возрасте, родители и учителя считали меня слишком уязвимым (-ой), застенчивым (-ой).

Если вы согласились с 12 и более утверждениями, скорее всего, вы имеете высокую чувствительность. Но важно помнить, что эти вопросы не составлены индивидуально под вас, поэтому не все высокочувствительные люди могут набрать достаточное количество баллов.

Признаки высокой чувствительности / Фото Pexels

Что делать, если вам мешает гиперчувствительность

В первую очередь нужно изучить это состояние и составить свою модель поведения. Психологи выделяют такие физиологические способы самопомощи:

ведите здоровый образ жизни: полноценный сон, здоровая пища и прогулки сделают вашу жизнь приятнее;

определите время дня, когда вам легче справляться с нагрузкой и планируйте трудные задачи на это время;

уменьшите источника раздражения: обустройте удобное место дома и на работе: приглушите яркий свет, устраните неприятные запахи и избегайте окружающего шума;

выбирайте удобную одежду;

закладывайте немного больше времени на поездки, чтоб приехать заранее и успеть адаптироваться к новой среде;

расслабляйтесь с помощью медитаций, танцев или спорта.

Как общаться с высокочувствительными людьми

Во-первых, следует уважать границы близкого человека. Не обижайтесь, если он выбирает отдых в одиночестве, вместо того, чтобы ехать в шумный бар или вечеринку.

Во-вторых, не обесценивайте эмоций и чувств человека с гиперчувствительностью. Особенно, если он сам призналась в своей особенности. Даже если эмоции высокочувствительного человека кажутся вам чрезмерными, для него это вполне привычное состояние.

И еще одно – не пытайтесь "спасать" гиперчувствительных людей и давать им советы, как стать "менее чувствительным". Это лишь спровоцирует недоразумение.